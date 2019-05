Maroc, Héritier de Mohammed VI : 16 ans de Moulay El Hassan, Lalla Salma écartée

Le prince Moulay El Hassan, héritier du roi Mohammed VI du Maroc, a fêté ses 16 ans, ce mercredi 8 mai 2019, dans une ambiance toute particulière, notamment avec sa mère Lalla Salma qui a été écartée de cette commémoration.

Revenant sur le jour de sa naissance, jeudi 8 mai 2003, la presse marocaine rappelle que lorsque le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonça la naissance de Moulay El Hasan au Palais Royal à Rabat, « les manifestations de joie et de réjouissance ont jailli (…). La naissance de Moulay El Hassan, saluée par une salve de 101 coups de canon, tandis que des milliers de citoyens ont afflué, en toute spontanéité, vers l’esplanade de la place du Méchouar pour exprimer leur joie et partager le bonheur de l’illustre famille Royale à laquelle ils vouent une profonde affection et un attachement indéfectible ».

Abordant la question du du « baptême princier, au terme de la première semaine après la naissance, avec la grandiose cérémonie de Laâkika, le 15 mai 2003, marquée par la procession haute en couleurs des délégations des régions du Royaume venues présenter leurs vœux et leurs félicitations à la Famille Royale », les journaux n’ont, à aucun moment, évoqué le nom de Lalla Salma, qui a pourtant donné naissance à ce garçon qui a effectué son entrée dans la cours des grands.

Moulay El Hassan a présidé, le 29 avril 2019, au siège de la Fondation Abou Bakr El Kadiri pour la pensée et la culture à Salé, la cérémonie d’inauguration de la frise chronologique de la Fondation, qui vise à contribuer à la constitution de repères mémoriels chez les jeunes générations et au renforcement du sentiment d’appartenance à la nation marocaine, rappelle les journaux. Le 16 avril 2019, le prince a présidé, à Sahrij Souani à Meknès, l’ouverture du 14ème Salon international de l’agriculture au Maroc.

Sans compter la réception, le 23 février 2019, du prince Harry d’Angleterre, duc de Sussex et son épouse la princesse Meghan Markle. Le 2 février 2019, Moulay El Hassan a représenté le roi Mohammed VI aux obsèques du Comte de Paris, Henri d’Orléans, en France.

C’est en substance les rappels faits par les journaux marocains, notamment Maroc Diplomatique, sans une seule fois évoquer le nom de Lalla Salma, mère de Moulay El Hassan qu’elle a porté pendant neuf longs mois, par ailleurs ex-épouse du roi, d’autant que leur divorce a été annoncé à grands fracas, même si aucune information officielle n’a été donnée dans ce sens.