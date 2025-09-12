Maroc et Tanzanie : deux nations africaines prêtes à marquer l’histoire de la Coupe du Monde de futsal féminine

L’Afrique sera représentée par deux nations ambitieuses lors de la première édition de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ aux Philippines (21 novembre – 7 décembre 2025) : le Maroc et la Tanzanie. Ces deux équipes, placées dans le chapeau 4 selon le dernier classement mondial FIFA, veulent écrire une page du sport africain.

Le tirage au sort, prévu le lundi 15 septembre aux Philippines, répartira les 16 équipes qualifiées selon quatre chapeaux basés sur le classement mondial. Cette hiérarchisation place le Maroc et la Tanzanie dans le chapeau 4, aux côtés du Canada et du Panama, face aux têtes de série que sont les Philippines (pays hôte), le Brésil, l’Espagne et le Portugal (chapeau 1).

La composition complète des chapeaux :

Chapeau 1 : Philippines, Brésil, Espagne, Portugal

Chapeau 2 : Thaïlande, Japon, Argentine, Italie

Chapeau 3 : Colombie, Iran, Pologne, Nouvelle-Zélande

Chapeau 4 : Maroc, Canada, Panama, Tanzanie

Le Maroc, l’expérience africaine au service de l’ambition

L’équipe marocaine aborde cette compétition forte de son expérience dans les compétitions continentales et de sa progression constante dans le futsal féminin. Les Lionnes de l’Atlas ont développé un style de jeu technique et rapide, caractéristiques essentielles du futsal, qui pourrait leur permettre de créer la surprise face à des adversaires théoriquement plus favoris.

Championnes d’Afrique en titre, les marocaines misent sur une préparation tactique minutieuse et une grande cohésion d’équipe pour compenser leur statut d’outsider. La nation nord-africaine pourra s’appuyer sur l’engouement croissant pour le futsal féminin dans le royaume et sur une génération de joueuses déterminées à représenter dignement les couleurs nationales sur la scène mondiale.

La Tanzanie, pionnière historique

La participation de la Tanzanie revêt une dimension particulièrement symbolique : c’est la première fois qu’une équipe tanzanienne, féminine ou masculine, participera à une compétition senior de la FIFA. Cette qualification est donc historique pour le développement du football féminin en Afrique de l’Est.

Les Taifa Stars féminines portent sur leurs épaules les espoirs de tout un pays et l’opportunité de montrer que le futsal africain mérite sa place au plus haut niveau mondial.

Bien que classées dans le dernier chapeau, les deux équipes africaines ne partent pas sans atouts. Le futsal, par sa nature imprévisible et la rapidité de ses retournements de situation, offre des opportunités à toutes les équipes préparées et motivées.

Le tirage au sort du 15 septembre déterminera leurs adversaires de groupe. Cette première Coupe du Monde Féminine de Futsal est l’occasion de démontrer la progression du futsal féminin sur le continent et d’inspirer une nouvelle génération de joueuses.

Le nouveau trophée FIFA, avec ses lignes élégantes symbolisant l’unité et la compétition, n’attend plus que d’éventuelles mains africaines pour le soulever.