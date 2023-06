Le Maroc fait sien le drone Wing Loong ll : peur en Algérie et en Espagne

Des soldats marocains viennent de boucler sept mois de formation en Chine pour se familiariser avec les drones Wing Loong ll. Par ailleurs, le royaume renforce ses capacités militaires avec ces aéronefs de fabrication chinoise. Ce qui pourrait constituer une menace pour l’Algérie et même l’Espagne.

C’est une longue et utile formation que des soldats marocains viennent de boucler en Chine. Le maniement du drone chinois Wing Loong ll. Par ailleurs, les Forces armées royales ont procédé à l’acquisition de ces engins. On apprend en effet que le Maroc a bouclé l’achat de deux unités de ce système de drone, conçu et fabriqué par Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Wing Loong II : 20 heures de vol, à 370 km/h

Avant cette acquisition, le royaume chérifien possédait un modèle plus ancien, le Wing Loong I. Le Type II de ce drone chinois a une taille plus grande que son modèle précédent. En effet, il présente une longueur de 11 mètres, une envergure de 20,5 mètres et une hauteur de 4,1 mètres, précise le portail de la défense chinoise China Defence.

Le drone Wing Loong II possède des caractéristiques extraordinaires. Propulsé par un moteur turbo, il est capable de voler pendant 20 heures et à une vitesse de 370 km/h. Équipe d’un système de communication par satellite, le Wing Loong II a un rayon d’action de 1 500 km. Ce drone est conçu avec des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

Transporter jusqu’à 12 bombes ou missiles

Le Wing Loong II est piloté à distance par un opérateur à partir d’un poste de commande au sol mobile. L’aéronef dispose de caméras et de capteurs de lumière du jour et infrarouge. Ce qui lui permet de collecter des données de surveillance et de guidage aussi bien de jour que de nuit. Ou même dans des conditions météorologie difficiles. Le Wing Loong II présente un fuselage élancé et une queue en V.

Le drone est équipé d’un train d’atterrissage rétractable. Chaque aile est dotée de trois points d’ancrage au sol, avec la possibilité d’emporter des bombes, des roquettes ou des missiles air-sol. Il est capable de transporter jusqu’à 12 bombes ou missiles à guidage laser d’un poids total de 480 kilogrammes. Contrairement au Wing Loong I qui ne peut transporter que deux bombes ou missiles d’un poids combiné de 100 kg.

Peur en Espagne et en Algérie ?

En Espagne, on suit de très près ces acquisitions d’arme par le voisin marocain. Surtout qu’il est prêté au royaume des visées expansionnistes, notamment sur les enclaves de Ceuta et Melilla. Une crainte encore plus grande est certainement vécue en Algérie, voisine du Maroc. Alger ne peut en aucun cas dormir tranquille face au renforcement de la flotte des drones des Forces armées royales.

Surtout que, outre les Wing Loong, le Maroc dispose de quatre systèmes reçus des Emirats Arabes Unis, 13 unités de drones turcs Bayraktar TB2, ainsi que le Harop kamikaze, de la société Israel Aerospace Industries. De même, les Forces armées royales avaient acquis des drones WanderB et ThunderB de fabrication israélienne. Les FAR, rappelons-le, avaient acquis auprès des États-Unis des systèmes de lanceurs-missiles à haute mobilité (HIMARS).

