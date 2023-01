Dominé par l’Algérie, le Maroc acquiert de nouvelles armes

Le dernier classement des pays les plus puissants militairement plaçait l’Algérie loin devant le Maroc. Est-ce ce qui justifie la nouvelle option du royaume chérifien de se lancer dans une nouvelle course à l’armement ? En tout cas, l’armée de Mohammed VI serait en train de se doter d’armes de pointe.



« Les Forces royales s’emploient à acquérir de nouvelles armes auprès des États-Unis, d’Israël, de la Turquie ». C’est ce qu’a indiqué le journal Bladi, dans son édition de ce jour. Outre ces pays cités, le média parle de la France, le « nouvel allié » du royaume chérifien, approchée pour l’acquisition d’armements. Ce, afin de parer à toute éventualité, indique-t-on. Ainsi, le Maroc a décidé d’augmenter ses dépenses militaires.

A l’échelle continentale, l’Algérie occupe la seconde position des pays les plus puissants militairement. Le pays du Président Abdelmadjid Tebboune se positionne loin devant celui de Mohammed VI, qui se classe septième. Les forces armées royales sont donc bien moins dotées que leurs voisines d’Algérie. L’Algérie est de loin plus puissante que le voisin. Et c’est à cela que le Maroc a sans doute décidé de remédier.

De nouvelles acquisitions d’armes en cours

De nouvelles acquisitions ou commandes seraient en cours au Maroc. C’est ce qu’a annoncé le think thank Moroccan Institute for Policy Analysis (MIPA). Bladi rappelle que le royaume possède 23 avions de chasse F-16 qui devraient être configurés en F-16V. Et de rappeler que l’année dernière, le département d’État américain a approuvé la vente de 25 avions de chasse F-16C/D Block 72 au pays de Mohammed VI.

Outre les 12 Boeing commandés, en 2020, pour 4,25 milliards de dollars, 24 hélicoptères AH-64 Apache devraient être livrés au Maroc, à partir de 2024. Le journal parle de nouvelles acquisitions en cours, notamment quatre drones MQ-9B Sea Guardian. Ces engins, indique-t-on, seront équipés de munitions guidées par laser et GPS. Durant ce mois de janvier, le royaume a réceptionné le système antimissile Barak MX, de fabrication israélienne. Rabat attendrait aussi la livraison de drones kamikazes Harop, aussi de fabrication israélienne.

Par ailleurs, des avions Mirage 2000-9 sont aussi attendus des Émirats Arabes Unis. Outre les treize drones de combat Bayraktar TB2 turcs acquis par les FAR, le Maroc aurait également commandé le système de défense sol-air français VL MICA. Des acquisitions faites dans le contexte de tension entre les deux voisins en Afrique du Nord. Une véritable course à l’armement.

