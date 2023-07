Le Maroc a signé avec le groupe Shell un contrat gazier sur douze ans. Le géant des hydrocarbures s’engage à fournir 500 millions de mètres de cubes de gaz naturel liquéfié par an. De quoi permettre au royaume chérifien de mettre définitivement une croix sur le gaz algérien.

Le royaume du Maroc dépendait fortement du gaz algérien, qui alimentait au moins trois centrales dans le pays. Jusqu’à ce qu’intervienne, en 2021, la crise diplomatique entre les deux pays voisins en Afrique du Nord. Occasion saisie par Alger pour tenter d’étouffer Rabat… au gaz. Les autorités algériennes décident de couper cette énergie au voisin, en prenant l’option de ne plus faire passer par le Maroc le gaz livré à l’Europe.

Alger menace Rabat et se fait recadrer par l’UE

Le GME (Gazoduc Maghreb-Europe) abandonné au profit de Medgaz, l’Algérie privait ainsi le Maroc de son gaz. Une situation compliquée pour Mohammed VI est ses concitoyens. Alger venait ainsi de mettre le Maroc en difficulté énergétique. Heureusement que les installations du GME étaient encore en place. Et le royaume chérifien aura l’ingéniosité de s’en servir pour combler son déficit énergétique.

En effet, décision a alors été prise de faire fonctionner ce gazoduc en sens inverse. Le Maroc pouvait alors s’approvisionner depuis l’Espagne via le GME. Soupçonnant que c’est son gaz livré en Europe via le Medgaz qui est renvoyé au Maroc, via le GME, Alger menace alors de couper l’énergie à l’Espagne. N’eut été les sévères mises en garde de l’Union Européenne, le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, allait mettre sa menace à exécution.

Le Maroc signe un accord avec Royal Dutch Shell

C’est ainsi que le royaume chérifien, aidé par l’Europe, a réussi à faire fonctionner à nouveau ses trois centrales à l’arrêt pendant un temps. Jusqu’à ce que le Maroc trouve une solution pour définitivement s’affranchir du gaz algérien. Car, à ce stade, rien ne prouvait que ce n’est pas le gaz algérien que l’Europe réexpédiait vers le royaume chérifien en faisant fonctionner le gazoduc en sens inverse.

En fin de semaine, le Maroc a signé un accord avec Royal Dutch Shell, le géant anglo-néerlandais des hydrocarbures. Ce dernier devra fournir au royaume 500 millions de mètres de cubes de gaz naturel liquéfié par an. Un accord signé, à Rabat, entre l’Office marocain de l’électricité et de l’eau potable et Shell. Selon RFI, le gaz passera par les ports espagnols avant d’emprunter le GME.

