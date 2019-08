Maroc, Conflit Lalla Salma et Lalla Hasnaa : Mohammed VI atteint par balle ?

Le roi du Maroc, Mohammed VI, aurait été touché par une balle au cours d’une altercation ayant opposé sa sœur Lalla Hasnaa à la princesse Lalla Salma.

En l’absence d’information officielle s’agissant du couple royal marocain, le roi Mohammed VI et la princesse Lalla Salma, chacun y va de son propre commentaire. Les informations se suivent et ne ressemblent souvent pas. Une dernière version évoque des faits plutôt graves, remettant en cause toute une série d’informations concernant le roi Mohammed VI, les princesses Lalla Salma et Lalla Hasnaa.

Selon Maghreb Online qui cite « des sources bien au fait, il y a eu une violente dispute entre Lalla Salma et Lalla Hasnaa qui a mal fini ». Le site va plus loin, révélant que Lalla Salma aurait « sorti un pistolet et a tiré sur la sœur du roi. Ce dernier a été blessé au pied et son hospitalisation à la Clinique Amboise Paré était pour soigner ses blessures ». Une nouvelle version qui met tout sens dessus dessous.

En effet, alors que, jusqu’ici, le roi avait été considéré hospitalisé en France, en début 2018, pour une affaire de cœur, notamment une opération chirurgicale à la clinique Ambroise Paré, voilà qu’une toute autre version voie le jour. Cette nouvelle version des faits remet en outre sur la table des débats la question de l’altercation, annoncée violente, entre la sœur du roi, Lalla Hasnaa, qui aurait poignardé à mort sa belle-sœur, Lalla Salma.

Qu’en est-il concrètement ? Le roi était-il interné à Paris pour une opération du cœur ou c’était après avoir reçu une balle ? Lalla Hasnaa aurait-elle poignardé Lalla Salma suite à l’altercation ayant occasionné la blessure du roi (si cette information est confirmée) ? Des questions qui demeurent entières.