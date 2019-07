Maroc : Mohammed VI confirme son divorce avec Lalla Salma

Au Maroc, le roi Mohammed VI a confirmé son divorce avec la princesse Lalla Salma, après près de deux ans de silence ponctués de polémique et de rumeurs les plus folles au sujet du couple royal. Les détails.

L’opinion marocaine comme internationale était convaincue, compte tenu de l’ampleur de la polémique déclenchée par l’annonce, depuis plus d’un an, de l’éclatement du couple royal, avec la réaction de l’avocat de la famille royal, que l’opportunité du discours du Haut Trône allait être saisie par Mohammed VI et Lalla Salma pour effectuer une apparition publique. Il n’en est rien. Encore une fois, le roi Mohammed VI est apparu tout seul, alors qu’il tenait un discours depuis son palais.

Occasion ne pouvait en effet être aussi belle pour mettre fin à près de deux ans de polémique, notamment sur les origines de l’éclatement du couple royal, et certaines conséquences engendrées par cette séparation. Tout récemment, un rapprochement avait en effet été fait avec la situation qui prévaut à Dubaï, où la quatrième épouse de l’émir, Haya, a pris la clé des champs avec ses deux enfants, abandonnant son époux, le roi du Qatar. Information ayant fait les choux gras de la presse, au point d’irriter l’avocat-conseil du couple royal du Maroc, Me Eric Dupond-Moretti.

Me Dupond-Moretti a en effet effectué une sortie musclée visant à recadrer le magazine Gala, alors que ce dernier n’avait fait reprendre ce qu’AFRIK.COM avait écrit et que tout le monde savait. Mohammed VI et Lalla Salma ne sont plus ensemble. Cette occasion en or pour le palais qu’est la célébration des 20 ans de règne de Mohammed VI, était attendue par l’opinion pour servir de preuve de la solidité des relations conjugales entre le souverain et Salma Bennani. Hélas, le roi a servi son discours du Haut Trône, seul, depuis son palais. Confirmant ce que tout le monde dit : le divorce avec Lalla Salma.

