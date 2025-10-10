Mali : onze hauts gradés, dont deux généraux, exclus de l’armée pour « conspiration »

La junte malienne poursuit sa consolidation du pouvoir. Onze officiers, dont deux généraux, viennent d’être exclus de l’armée pour « conspiration » et « tentative de déstabilisation ». Cette décision, rendue publique le 8 octobre, illustre les tensions persistantes au sein des forces armées depuis la prise de pouvoir d’Assimi Goïta en 2020. Parmi les radiés figure la générale Néma Sagara, première femme officier de haut rang dans l’armée malienne.

Au Mali, la junte au pouvoir a décidé de frapper fort au sein de ses propres rangs. Onze militaires, parmi lesquels deux généraux respectés, ont été radiés de l’armée pour « conspiration » et « tentative de déstabilisation » du gouvernement. La décision, rendue publique le 8 octobre à travers le Journal officiel, révèle une fois de plus les tensions internes qui secouent les forces armées depuis la prise du pouvoir par les militaires en 2020.

Une purge ciblée au sein de la garde nationale

Selon des décrets consultés par l’AFP, la majorité des militaires sanctionnés appartiennent à la garde nationale, le même corps d’origine que le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, l’une des figures centrales de la junte.

Parmi les personnalités concernées figurent le général de brigade Abass Dembélé, une figure respectée de l’armée de terre, et la générale de l’armée de l’air Néma Sagara.

Huit autres officiers, dont six lieutenants-colonels et deux capitaines, ainsi qu’un sous-officier complètent la liste. Tous ont été radiés “par mesures disciplinaires”, à compter de la date de signature du décret.

Accusés de vouloir déstabiliser le régime

Ces officiers avaient été arrêtés début août, soupçonnés de planifier une action contre le pouvoir du président Assimi Goïta. Les autorités évoquent une « conspiration contre les institutions », sans fournir davantage de détails.

Aucun communiqué officiel n’a été publié à ce sujet, alimentant les spéculations sur l’ampleur réelle de cette affaire. Cette décision s’inscrit dans un contexte de méfiance généralisée au sein de l’armée malienne, déjà fragilisée par des rivalités internes depuis les coups d’État successifs de 2020 et 2021.

Un officier français également arrêté

L’affaire a pris une tournure diplomatique après l’arrestation, le 15 août, d’un officier de renseignement français en poste à l’ambassade de France à Bamako.Les autorités maliennes l’accusent d’avoir participé à une « conspiration » orchestrée par des militaires maliens.

Paris a immédiatement dénoncé des « accusations sans fondement » et exigé la libération sans délai de son ressortissant, rappelant la dégradation continue des relations franco-maliennes depuis le départ des troupes françaises en 2022.

Une armée fracturée dans un pays en crise

Depuis 2012, le Mali traverse une grave crise sécuritaire, marquée par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique. À cette instabilité s’ajoute une crise institutionnelle alimentée par les tensions au sein des forces armées.

La junte au pouvoir a choisi de rompre avec ses anciens alliés occidentaux pour se rapprocher de la Russie et de ses supplétifs du groupe Africa Corps (ex-Wagner). Ces derniers sont accusés de violations des droits humains et d’exactions contre des civils, notamment dans le centre du pays.

Une démonstration d’autorité

Pour de nombreux observateurs, ces radiations constituent une manœuvre d’autorité visant à resserrer les rangs autour du pouvoir militaire. Mais cette stratégie pourrait avoir un effet inverse : accentuer les divisions internes dans une armée déjà fragilisée.

Dans un contexte de défiance généralisée et de pression internationale, le régime d’Assimi Goïta tente de consolider son contrôle. Reste à savoir si cette fermeté contribuera à stabiliser le pays ou si elle nourrira de nouvelles tensions au sein des forces armées.