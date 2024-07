Mali : les hommages affluent depuis le départ du virtuose de la Kora Toumani Diabaté

Le Mali rend hommage à Toumani Diabaté, maestro de la kora, dont le décès le 19 juillet a provoqué une vague d’émotion mondiale.

Le Mali est en deuil après la disparition de Toumani Diabaté, surnommé le « dieu de la kora ». Décédé le 19 juillet à l’âge de 58 ans, l’influence de ce musicien exceptionnel dépasse les frontières africaines. Les hommages pleuvent de toutes parts, témoignant de l’empreinte indélébile qu’il laisse dans le monde de la musique.

Une vie dédiée à la kora

Toumani Diabaté a consacré sa vie à la promotion de la kora, un instrument traditionnel d’Afrique de l’Ouest. Dès son premier album produit par Lucy Duran en 1987, il a captivé le monde par sa virtuosité et sa capacité à marier tradition et modernité. Ses collaborations avec des artistes internationaux ont contribué à populariser la kora bien au-delà de ses racines.

Des hommages poignants d’artistes et de proches

Les réactions à la mort de Toumani Diabaté montrent l’ampleur de son influence. Son fils, Sidiki Diabaté, également musicien, a annoncé la nouvelle avec émotion sur Facebook : « Mon cher papa s’en est allé à jamais ». Le chanteur français Matthieu Chedid a exprimé sa profonde tristesse sur Instagram, partageant son chagrin et ses souvenirs avec le musicien malien. Le rappeur Mokobé, dévasté par cette perte, a également rendu hommage à celui qu’il considère comme le plus grand joueur de kora de tous les temps.

Une source d’inspiration pour les femmes

Toumani Diabaté n’était pas seulement un virtuose ; il était aussi un pionnier qui a encouragé les femmes à jouer de la kora, un domaine où elles étaient traditionnellement marginalisées. La musicienne sénégalaise Senny Camara a souligné cette contribution lors d’un hommage émouvant, rappelant comment Diabaté a ouvert des portes et inspiré de nombreuses femmes à poursuivre leur passion pour cet instrument.

Une reconnaissance internationale

La renommée de Toumani Diabaté ne se limite pas à l’Afrique. Son talent et son charisme ont été reconnus mondialement, et ses collaborations avec des artistes tels que Matthieu Chedid ont permis de faire découvrir la kora à un public plus large. Youssou N’dour, légende de la musique sénégalaise, a salué Diabaté comme un « virtuose de la kora » et un « arrangeur musical hors pair » sur les réseaux sociaux.

Un héritage musical impérissable

La mort de Toumani Diabaté est une perte immense pour le monde de la musique. Son sourire, sa gentillesse, et son talent continueront d’inspirer les générations futures. Pour beaucoup, il restera à jamais le roi de la kora, ayant contribué de manière inestimable à la préservation et à la diffusion de cet instrument emblématique.