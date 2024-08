Mali : Goïta donne 72 heures à l’Ambassadrice de Suède pour quitter Bamako

Les nouvelles autorités militaires maliennes ont donné, ce vendredi, 72 heures à l’Ambassadrice de Suède accréditée à Bamako pour quitter le pays. Une nouvelle escalade entre le Mali et un pays européen qui intervient alors que Bamako vient de rompre avec Kiev.

Le Sahel, région africaine réputée pour ses vastes étendues désertiques et ses ressources naturelles, est, depuis plusieurs années, le théâtre d’instabilités politiques et de violences. Les coups d’État successifs au Mali et au Niger ont profondément modifié le paysage politique de la région, entraînant des réorientations géopolitiques majeures.

Le Mali accuse la Suède de soutenir des groupes armés

Les nouvelles autorités maliennes et nigériennes, issues de ces coups d’État, ont rapidement manifesté leur volonté de s’émanciper de l’influence occidentale. Elles ont dénoncé ce qu’elles considèrent comme une ingérence étrangère dans leurs affaires intérieures et ont privilégié des partenariats avec des puissances émergentes, notamment la Russie.

Le Mali, en particulier, s’est retrouvé au cœur d’une crise diplomatique avec plusieurs pays occidentaux, dont la Suède. Les relations entre les deux pays se sont dégradées progressivement, culminant avec l’expulsion, décidée ce vendredi, de l’Ambassadrice suédoise. Le Mali accuse la Suède de soutenir des groupes armés opérant sur son territoire, tandis que la Suède reproche au Mali de soutenir la Russie dans son conflit avec l’Ukraine.

La Suède réduit son aide financière au Mali

La décision de la Suède de réduire son aide financière au Mali a été perçue comme une sanction et a suscité une vive réaction des autorités maliennes. La fermeture annoncée de l’ambassade de Suède à Bamako a été interprétée comme un manque de considération et un signe de désengagement. L’expulsion de l’ambassadrice suédoise a eu des conséquences immédiates. En effet, le Mali se retrouve de plus en plus isolé sur la scène internationale.

Cette crise pourrait avoir des répercussions sur les relations du Mali avec l’Union Européenne. Le Mali pourrait se tourner encore davantage vers la Russie pour obtenir un soutien politique et militaire. Cependant, la réduction de l’aide au développement suédoise pourrait avoir des conséquences négatives sur les populations les plus vulnérables.

Rupture diplomatique avec l’Ukraine

La crise politique et économique pourrait entraîner une dégradation des conditions de vie de nombreux Maliens. Cette crise s’inscrit dans un contexte de rivalités géopolitiques accrues en Afrique. La Russie cherche à étendre son influence sur le continent, tandis que les pays occidentaux tentent de préserver leurs positions.

Le 4 août 2024, le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l’Ukraine. Cette annonce, faite par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de transition malien, est survenue après la diffusion d’une vidéo relayée par un haut responsable ukrainien, Andriy Yusov. Ce dernier aurait avoué l’implication de son pays dans une attaque meurtrière perpétrée sur le sol malien.