Mali : embuscade meurtrière contre un convoi militaire dans la région de Kidal

Au Mali, un convoi militaire a été attaqué à Kidal par le FLA et le Jnim. Plusieurs morts et véhicules détruits dans une double embuscade.

Le nord du Mali replonge dans la violence. Un convoi de l’armée malienne a été visé mercredi 18 février par une double attaque revendiquée par des groupes rebelles. L’embuscade, survenue entre Anefis et Aguelhoc, aurait fait plusieurs morts et détruit plusieurs véhicules. Cet assaut illustre la persistance d’un conflit armé qui dure depuis plus d’une décennie.

Une double offensive coordonnée

L’attaque s’est produite sur l’axe stratégique reliant Anefis à Aguelhoc, dans la région de Kidal. Le convoi ciblé était composé de militaires maliens et de leurs partenaires russes affiliés à l’Africa Corps.

Deux groupes armés ont revendiqué l’opération. Le Front de libération de l’Azawad (FLA) affirme avoir lancé un drone kamikaze contre les véhicules. De son côté, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim) assure avoir déclenché un engin explosif improvisé (IED) sur le même convoi.

Selon des sources locales, trois à quatre véhicules auraient été détruits. Le bilan humain reste incertain, mais les premières estimations évoquent entre six et dix morts.

Des pertes dans les rangs rebelles

Les insurgés reconnaissent également des pertes dans leurs propres rangs. Deux membres du FLA auraient trouvé la mort lors d’une mauvaise manipulation de drones.

Cette précision illustre l’usage croissant de technologies armées artisanales dans le conflit malien. Les drones, de plus en plus présents dans les affrontements, transforment la nature des opérations sur le terrain.

Une région sous tension permanente

Ce n’est pas la première action conjointe entre ces deux groupes dans le nord du pays. Une embuscade similaire avait déjà visé l’armée malienne en août dernier.

La récente offensive intervient au lendemain de frappes aériennes menées par les forces maliennes contre des positions rebelles dans la région de Ségou.

Depuis 2012, le Mali est confronté à un conflit prolongé mêlant rébellions indépendantistes, groupes jihadistes et opérations militaires étatiques. Malgré les changements d’alliances et la réorganisation des forces sur le terrain, la région de Kidal demeure un foyer instable où les attaques asymétriques se multiplient.