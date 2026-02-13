Mali : Assimi Goïta verrouille son équipe avec un remaniement stratégique

Le Mali amorce une nouvelle séquence politique avec le remaniement du gouvernement annoncé par Assimi Goïta. Derrière la continuité affichée, cette recomposition renforce le noyau dur du pouvoir et ajuste plusieurs portefeuilles clés. Cette nouvelle équipe doit désormais affronter les défis économiques, sociaux et sécuritaires qui marquent la transition.

Le paysage politique malien vient de connaître un ajustement majeur. Le jeudi 12 février 2026, le président de la transition, le général d’armée Assimi Goïta, a signé un décret portant remaniement de l’équipe gouvernementale. Ce mouvement, bien que présenté sous le signe de la continuité, marque une étape significative dans la consolidation du pouvoir en place à Bamako. Entre promotions symboliques de figures historiques de la transition et l’arrivée de nouveaux visages pour dynamiser des secteurs en crise, cette nouvelle équipe dessine les priorités immédiates du régime.

Le cercle des intimes élevé au rang de ministres d’État

L’un des enseignements majeurs de ce décret est l’élévation de trois personnalités piliers au rang prestigieux de ministres d’État. Le général Sadio Camara, figure centrale du dispositif sécuritaire et ministre de la Défense, reçoit cette distinction. Souvent présenté comme l’éminence grise et le numéro deux du régime, sa promotion vient taire les rumeurs persistantes de dissensions avec le chef de l’État. À ses côtés, le général Ismaël Wagué, en charge de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, accède également à ce grade.

Le camp civil n’est pas en reste puisque le « grand argentier » du pays, Alousseni Sanou, voit ses efforts récompensés. Le ministre de l’Économie et des Finances devient lui aussi ministre d’État. Cette décision souligne la satisfaction de la présidence face à sa gestion de la résilience financière du Mali dans un contexte de pressions économiques internationales.

Des ajustements ciblés pour répondre aux urgences sociales

Si les portefeuilles régaliens comme les Affaires étrangères, dirigés par Abdoulaye Diop, ou la Justice, occupée par Mahmoudou Kassogué, restent inchangés pour garantir la stabilité diplomatique et judiciaire, d’autres secteurs ont fait l’objet d’un renouvellement. Le gouvernement se sépare de certains éléments pour injecter un souffle nouveau dans des domaines sensibles.

Ibrahima Samaké prend ainsi les rênes du ministère de l’Agriculture, un poste vital pour la souveraineté alimentaire. Le secteur de l’Énergie et de l’Eau, confronté à des défis structurels importants, est désormais confié à Tiemoko Traoré. Enfin, Yaya Gologo fait son entrée au ministère de la Refondation de l’État, un département clé pour le suivi des réformes institutionnelles promises par la transition.

Une présence militaire renforcée et un Premier ministre déchargé

Une autre modification de taille concerne le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Jusqu’alors cumulé par le Premier ministre Abdoulaye Maïga, ce portefeuille stratégique pour l’organisation des futurs scrutins est désormais confié au général de brigade Issa Ousmane Coulibaly. Ce changement permet au chef du gouvernement de se concentrer pleinement sur la coordination de l’action gouvernementale tout en confiant la gestion du territoire à un haut gradé.

Avec ce remaniement, la présence des militaires au sein de l’exécutif se renforce légèrement, passant de cinq à six officiers sur un total de vingt-huit ministres. Cette nouvelle équipe de 2026 semble taillée pour affronter une phase décisive de la transition, mêlant la fidélité des compagnons d’armes de la première heure à l’expertise technique de nouveaux entrants.