Mali : appel à la grève générale pour protester contre l’arrestation d’un responsable syndical

L’Union nationale des banques, assurances, institutions financières et entreprises du Mali (UNABEIF) a appelé, ce 5 juin 2024, à une grève générale dans le secteur financier pour protester contre l’arrestation de son secrétaire général, Hamadoun Bah. M. Bah a été arrêté le 4 juin par les autorités maliennes, mais les raisons de son arrestation n’ont pas été divulguées.

La stabilité du Mali en question

L’UNABEIF a mis en garde que la grève durerait jusqu’à la libération de M. Bah, responsable syndical. Et que cette grogne entraînerait la fermeture des banques, des compagnies d’assurance, des institutions de microfinance et des stations-service. Le syndicat a également appelé à des manifestations pacifiques dans tout le pays.

L’arrestation de M. Bah et l’appel à la grève posent sur la table des débats la question de la stabilité du Mali, un pays qui est déjà en proie à une crise politique et sécuritaire. Le gouvernement malien a appelé au calme et a déclaré qu’il était en train de mener des enquêtes sur les accusations portées contre Hamadoun Bah. D’ores et déjà, des organisations de la société civile s’insurgent contre cette arrestation.

Une situation préoccupante

La situation au Mali est très préoccupante. Il y a quelques semaines, alors que la pression s’intensifie pour une Présidentielle et un retour à l’ordre constitutionnel, le gouvernement de Transition a pris une mesure jugée de trop. Il a, en effet, été décidé de la suspension des activités des partis politiques. Une décision qui a suscité de vives inquiétudes de la part de l’Union Africaine.

Un peu plus tôt, un colonel de la gendarmerie malienne a été arrêté par des hommes non identifiés, le 2 mars 2024, à son domicile, à Bamako. Alpha Yaya Sangaré est l’auteur d’un livre publié le 24 février 2024, intitulé « Mali : le défi du terrorisme en Afrique ». L’ouvrage dénonce les violations des droits humains perpétrées par les forces armées maliennes aux côtés de la milice russe Wagner.