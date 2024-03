Mali : un colonel de gendarmerie arrêté pour avoir dénoncé des abus de l’armée

L’arrestation au Mali d’un gradé de la gendarmerie fait craindre le pire. Le colonel Alpha Yaya Sangaré est connu pour être un lanceur d’alerte.

Un colonel de la gendarmerie malienne, Alpha Yaya Sangaré, a été arrêté par des hommes non identifiés, le 2 mars 2024, à son domicile, à Bamako. Il est l’auteur d’un livre publié le 24 février 2024, « Mali : le défi du terrorisme en Afrique », qui dénonce les violations des droits humains perpétrées par les forces armées maliennes.

L’arrestation d’Alpha Yaya Sangaré confirmée

L’armée a confirmé l’arrestation d’Alpha Yaya Sangaré, mais n’a pas révélé le lieu de sa détention. Human Rights Watch craint qu’il ne soit victime d’une «disparition forcée». L’organisation exhorte les autorités à révéler immédiatement l’endroit où est détenu le colonel Sangaré. Elle appelle à le remettre en liberté en toute sécurité et à protéger les lanceurs d’alerte.

Ces derniers temps, il a été rapporté que la junte militaire au Mali réprime de plus en plus la dissidence pacifique, l’opposition politique et les médias. Le Mali a quitté la CEDEAO en janvier 2024, privant les victimes de violations des droits humains de la possibilité de demander justice devant la Cour de justice de l’organisation.

Protéger les lanceurs d’alerte

La MINUSMA s’est retirée du Mali en décembre 2023, privant le pays d’un important mandat de protection des droits humains. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression a déclaré que les lanceurs d’alerte «méritent la protection la plus vigoureuse, en droit et en pratique».

Human Rights Watch et d’autres organisations ont documenté de graves abus commis par les forces de sécurité maliennes et leurs alliés de Wagner. Dans ce contexte, Human Rights Watch a recommandé au gouvernement du Mali de promulguer une loi pour protéger les lanceurs d’alerte. Déplorant que l’arrestation du colonel Sangaré est un cas flagrant de représailles contre un lanceur d’alerte.