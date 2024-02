Mali : l’armée et Wagner accusés d’avoir tué 7 Tchadiens et Nigériens

L’armée malienne et le groupe russe Wagner ont été accusés d’avoir tué des civils tchadiens et nigériens au cours de frappes à la frontière avec l’Algérie.

L’accusation vient des mouvements rebelles touareg actifs dans le Nord du Mali. Mercredi, ces entités ont pointé du doigt l’armée malienne et le groupe russe Wagner. Les rebelles les accusent d’avoir tué sept personnes. Celles-ci, des civils tchadiens et nigériens, ont péri lors de frappes de drone à la frontière entre le Mali et l’Algérie, selon les groupes rebelles.

« La coalition terroriste Wagner-FAMA a procédé à des frappes de drone sur un point de vente de carburant à Talhandak ». Ce sont les accusation portées par le CSP (Cadre stratégique permanent). La frappe a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. C’est un village carrefour situé dans l’étendue désertique du grand nord malien, qui aurait été endeuillé. Les rebelles déplorent ainsi de nouvelles exactions qu’ils attribuent au duo Fama-Wagner.

« Actes terroristes répétés » l’armée et Wagner

« Cette énième bavure sur des innocents a causé la mort de sept personnes de nationalités tchadienne et nigérienne », poursuit le communiqué. Le document précise que d’autres victimes sont toujours sous les décombres. Dans la note, le CSP condamne « avec la dernière rigueur ces actes terroristes répétés par la junte de Bamako qui ne visent que les innocents et les infrastructures à caractère civil ».

Au Mali, l’armée et Wagner sont souvent accusés d’exactions contre les populations civiles. Leur descente, le 6 décembre 2022, au marché du village de la commune de Dioura, aurait été un désastre. Deux à cinq morts et des blessés avaient été dénombrés après leur passage. En mars de la même année, 652 civils avaient été tués. La révélation avait été faite par l’ONG ACLED (Armed conflict location event data), en avril 2022.