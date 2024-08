Mali : appel à l’action urgente après une crise de la malnutrition

Le Mali est confronté à une crise humanitaire alarmante, caractérisée par une hausse sans précédent de la malnutrition aiguë chez les enfants. Cette situation, révélée par les dernières enquêtes d’Action contre la Faim, fait ressortir la vulnérabilité des populations les plus jeunes face à des conditions de vie de plus en plus précaires.

Les conflits armés qui ravagent certaines régions du pays ont engendré des déplacements massifs de population. Ce qui perturbe les systèmes de production alimentaire et limite l’accès aux services de base. Parallèlement, les chocs climatiques, tels que les sécheresses récurrentes, exacerbent l’insécurité alimentaire et réduisent la disponibilité de produits nutritifs.

Entrave aux efforts de développement

La malnutrition aiguë, lorsqu’elle touche les enfants, a des conséquences dévastatrices sur leur santé et leur développement. Les enfants malnutris sont plus vulnérables aux infections, leur croissance est retardée, et leurs capacités cognitives peuvent être altérées à long terme. Dans les cas les plus graves, la malnutrition peut entraîner la mort.

Le Mali est confronté à plusieurs difficultés. Les coups d’État récurrents, les conflits armés dans le Nord du pays, la présence de groupes terroristes et l’activisme djihadiste ont créé un climat d’insécurité qui a des répercussions sur l’ensemble du pays. Cette instabilité politique a fragilisé les institutions et entravé les efforts de développement.

Insécurité alimentaire chronique

Au Mali, une grande partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec un accès limité aux services de base tels que l’eau potable, l’électricité et les soins de santé. Les inégalités régionales et sociales sont également très marquées. Les sécheresses récurrentes, la dégradation des terres, les conflits et les déplacements de population contribuent à l’insécurité alimentaire chronique dans de nombreuses régions du Mali.

Dans ce pays ouest-africain, le taux d’alphabétisation reste faible, en particulier chez les filles. Les infrastructures scolaires sont souvent déficientes et le manque d’enseignants qualifiés est un problème récurrent. La déforestation, la désertification et la mauvaise gestion des ressources naturelles engendrent des conséquences négatives sur l’agriculture, l’élevage et la biodiversité.

Le Mali est fortement dépendant de l’aide internationale pour financer ses programmes de développement. Cette dépendance le rend vulnérable aux fluctuations de l’aide et limite sa marge de manœuvre.