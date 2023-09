Mali : au moins 200 000 enfants risquent de mourir de faim (ONU)

Au moins 200 000 enfants risquent de mourir de faim au Mali, suite à la crise humanitaire causée par les conflits armés, les perturbations climatiques et les déplacements internes. C’est ce que révèlent, dans un communiqué, les agences de l’Organisation des Nations-Unies (ONU).

C’est une alerte qui a été lancée par les agences de l’ONU. Au moins 200 000 risquent de mourir de faim si une aide d’urgence ne parvient pas à les atteindre. « Nous devons faire tout notre possible pour aider les familles vulnérables, en particulier les enfants et les femmes ». C’est ce qu’a déclaré Carl Skau, directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial (PAM). Le Mali est plongé dans une crise humanitaire suite au changement climatique et les conflits armés. Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, les enfants paient le plus lourd tribut de cette situation complexe. Les agences de l’ONU indiquent qu’environ « cinq millions d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire ». Ce, dans divers secteurs comme la nutrition, l’éducation et l’accès à aux soins de santé.

Une crise humanitaire complexe

Les enfants sont, en outre, victimes d’abus et autres violations des droits de l’Homme. Ted Chaiban, directeur général adjoint de l’UNICEF, pour l’action humanitaire et les opérations d’approvisionnement, alerte. « Le Mali traverse une crise humanitaire complexe et a besoin d’un soutien urgent pour éviter une catastrophe pour les enfants, qui, une fois encore, paient le prix fort pour une crise dont ils ne sont pas responsables », a déclaré l’officiel.

Face à l’ampleur de la crise, ces agences appellent à une mobilisation urgente pour fournir une aide d’urgence et « pour prévenir la famine, s’attaquer de front à l’insécurité alimentaire aiguë et à la malnutrition et renforcer la résilience des populations ».

Lire : Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU met fin au mandat de la MINUSMA