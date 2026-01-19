Mahamat Idriss Déby Itno, président du Tchad, lauréat du Prix africain pour la paix 2026

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a été désigné lauréat du Prix africain pour la paix 2026, une distinction qui salue ses efforts pour la paix, la stabilité régionale et l’accueil des réfugiés soudanais à l’est du Tchad.

Mahamat Idriss Déby Itno récompensé pour ses efforts de paix

Vainqueur de l’élection présidentielle de mai 2024, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a été désigné lauréat du Prix africain pour la paix 2026. Cette distinction lui a été attribuée au siège des Nations unies à Genève par la Conférence africaine pour la paix, en reconnaissance de son rôle dans la consolidation de la paix au Tchad et dans la région.

Mahamat Idriss Déby Itno succède à plusieurs chefs d’État africains distingués avant lui : Mohamed Bazoum (Niger, 2022), Muhammadu Buhari (Nigeria, 2023), Adama Barrow (Gambie, 2024) et Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire, 2025). Le Prix africain pour la paix confirme ainsi la place du Tchad comme acteur clé de la stabilité au Sahel.

​Un leadership salué sur les plans national et régional

Le comité du Prix africain pour la paix met en avant les politiques de dialogue national et de réconciliation menées par Mahamat Idriss Déby Itno depuis son arrivée au pouvoir après la mort de son père, le maréchal Idriss Déby Itno en avril 2021. Le président tchadien est notamment crédité d’avoir conduit une transition politique sans bascule généralisée dans la violence, tout en maintenant les institutions et l’unité du pays.

​Le Tchad est également félicité pour son rôle humanitaire, avec l’accueil de centaines de milliers de réfugiés soudanais dans l’est du territoire, dans un contexte de crise au Soudan. La lutte contre l’extrémisme violent et la criminalité transfrontalière est également citée comme l’un des axes majeurs de l’action sécuritaire du régime tchadien.

​Une distinction inscrite dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine

La remise officielle du Prix africain pour la paix à Mahamat Idriss Déby Itno est prévue à Nouakchott, en Mauritanie, début février, lors de la séance inaugurale de la 6ᵉ Conférence africaine pour la paix présidée par Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le comité souligne que cette distinction s’inscrit dans la vision de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, « l’Afrique que nous voulons », qui promeut la paix, la sécurité et le développement durable.

Cette reconnaissance intervient toutefois dans un contexte de tensions persistantes avec le Soudan, accusé de nouvelles incursions armées sur le territoire tchadien ayant causé des pertes en vies humaines. Tout en réaffirmant l’attachement du Tchad à la paix et au dialogue, Mahamat Idriss Déby Itno a averti que son pays se réserve le droit de répondre par la force en cas de nouvelles violations de sa souveraineté