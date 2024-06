M’Baye Niang : Retraite ou mascarade ? Des accusations graves de son ex-compagne jettent le trouble

L’attaquant sénégalais M’Baye Niang a créé la surprise en annonçant sa retraite sur Instagram, une décision qui a rapidement été remise en question. Cette annonce inattendue survient dans un contexte particulier, marqué par de graves accusations portées par son ex-compagne, Émilie Fiorelli.

L’annonce de la retraite de M’Baye Niang suscite de nombreuses interrogations. D’autant plus que le joueur a ensuite supprimé sa publication, qui comportait de grosses fautes d’orthographes, et qu’il a récemment réalisé une saison exceptionnelle. Son âge (29 ans), sa forme actuelle et son statut de finaliste de la CAN 2019 plaident plutôt en faveur d’une continuation de sa carrière alors que les grands clubs européens le sollicitent.

Des accusations qui ternissent l’image du joueur

Dans la foulée de l’annonce de Niang, son ex-compagne, Émilie Fiorelli, a pris la parole sur Instagram pour dresser un portrait accablant du joueur. Elle l’accuse de comportement violent, d’addiction à l’alcool et aux prostituées, et de fréquenter des maquerelles. Des accusations graves qui jettent le trouble sur les motivations de Niang et soulèvent des questions sur son état mental. Ce qui pourrait aussi expliquer sa surprenante annonce de retraite anticipée.

La surprenante annonce de Mbaye Niang sur sa page Instagram: « Après beaucoup de réfléchi, j’arrête ma carrière de footballeur. » Âgé de 29 ans, l’international Sénégalais est auteur de 6 buts en 14 matchs, dont 5 titularisations avec le club italien. pic.twitter.com/VX5Xk0Ags2 — Aïssatou Diéne (@aichou_diene) June 2, 2024

Un avenir incertain

L’avenir de M’Baye Niang est désormais incertain. Si la véracité de son annonce de retraite reste à déterminer, elle pourrait aussi être accélérée par les accusations portées par son ex-compagne. En effet, les comportements dénoncés pourraient avoir des conséquences juridiques importantes et des répercussion sur sa carrière et sa vie personnelle.