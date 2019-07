CAN 2019 : la finale Algérie Sénégal diffusée gratuitement en France sur TMC

Le groupe TF1 a annoncé ce mercredi 17 juillet avoir acquis les droits de diffusion de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) qui opposera au Stade International du Caire le Sénégal à l’Algérie. Le match se jouera vendredi 19 juillet à 19h GMT, soit 21h en France.

Diffusées sur la chaîne payante beIN Sports, la Coupe d’Afrique des Nations est particulièrement suivie en France par la diaspora africaine et par les passionnés de foot de toutes origines. Le bon parcours de deux grands pays francophone, le Sénégal et l’Algérie, donne un relief particulier à cette finale et le groupe TF1, premier groupe de télévision privé français a donc annoncé que la finale serait diffusée en clair et gratuitement sur sa filiale TMC avec aux commentaires Frédéric Calenge (TF1) et Brahim Thiam (beIN Sports), a précisé TF1.

Pour obtenir les droits de diffusion de cette finale de la CAN 2019, TF1 a conclu un accord financier avec beIN Sports, diffuseur officiel de la compétition qui codiffusera le match auprès de ses abonnés. « A son initiative, beIN Sports sous-licencie la finale au groupe TF1, afin de permettre au plus grand nombre de suivre cette rencontre choc entre le Sénégal et l’Algérie », a indiqué beIN.

Une opération intéressant pour le groupe qatari, surtout qu’elle vient contrer la diffusion pirate organisée par beoutQ sur Arabsat.

La diffusion de cette finale sera particulièrement suivie aussi par les forces de l’ordre française après les débordements qui ont suivis les victoires des Fennecs lors des tours précédents, avec en particulier un drame à Montpellier ou une famille a été fauchée par un supporter algérien qui avait perdu le contrôle de son véhicule.