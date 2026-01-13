Luca Zidane après l’élimination de l’Algérie : la déception, puis « quelque chose de plus fort »

Éliminée en quarts de finale de la CAN 2025 par le Nigeria (0-2) à Marrakech, l’Algérie a vu Luca Zidane s’exprimer deux jours plus tard dans un message publié sur Instagram. Le gardien a choisi un ton sobre : reconnaître la douleur du moment, mais surtout mettre en avant sa fierté d’avoir porté le maillot des Fennecs.

Un message de rassemblement, loin des polémiques

Lundi 12 janvier, Luca Zidane a pris la parole sur ses réseaux sociaux, au lendemain de l’élimination de l’Algérie par le Nigeria (0-2). Il résume d’abord l’impact immédiat : « La CAN s’arrête ici… La déception est immense. Mais au fond de moi, il y a surtout quelque chose de plus fort. De la fierté »

Mais dans la continuité de sa publication, le gardien insiste sur le sens personnel de sa participation : « La fierté d’avoir vécu ma première Coupe d’Afrique des Nations. La fierté d’avoir porté ce maillot, celui de l’Algérie, le pays de mes grands-parents ». Et il conclut en remerciant le public, avec une formule appelée à marquer : « L’élimination fait mal mais elle ne nous arrête pas. L’Algérie se relève toujours. Merci à tout notre peuple pour la force que vous nous avez donnée. Vous avez été notre plus belle arme pendant cette CAN ». Une déclaration d’amour aux supporters qui va augmenter encore sa côte d’amour.

Le contexte sportif : un quart de finale compliqué

Sur le terrain, l’Algérie a été battue 2-0 par le Nigeria samedi 10 janvier au Grand Stade de Marrakech. Une rencontre dominée par les Super Eagles, avec deux buts en seconde période : Victor Osimhen puis Akor Adams sous les yeux de Zinedine Zidane, présent dans les tribunes.

La performance de Luca Zidane a aussi alimenté les débats : une intervention mal négociée sur l’ouverture du score et une séquence de relance coûteuse avant le second but. Dans ce contexte, sa prise de parole vise à refermer la page sur un ton d’unité, sans commenter l’arbitrage ni les tensions d’après-match évoquées par la CAF, qui a annoncé l’ouverture d’une enquête sur des incidents survenus après plusieurs quarts de finale.