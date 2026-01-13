Luca Zidane après l’élimination de l’Algérie : la déception, puis « quelque chose de plus fort »

Criss Bailly

Lecture 2 min.
Luca_Zidane_Algerie

Éliminée en quarts de finale de la CAN 2025 par le Nigeria (0-2) à Marrakech, l’Algérie a vu Luca Zidane s’exprimer deux jours plus tard dans un message publié sur Instagram. Le gardien a choisi un ton sobre : reconnaître la douleur du moment, mais surtout mettre en avant sa fierté d’avoir porté le maillot des Fennecs.

Un message de rassemblement, loin des polémiques

Lundi 12 janvier, Luca Zidane a pris la parole sur ses réseaux sociaux, au lendemain de l’élimination de l’Algérie par le Nigeria (0-2). Il résume d’abord l’impact immédiat : « La CAN s’arrête ici… La déception est immense. Mais au fond de moi, il y a surtout quelque chose de plus fort. De la fierté »

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Comment l’exemple algérien peut aider le Maroc face au Nigeria

Mais dans la continuité de sa publication, le gardien insiste sur le sens personnel de sa participation : « La fierté d’avoir vécu ma première Coupe d’Afrique des Nations. La fierté d’avoir porté ce maillot, celui de l’Algérie, le pays de mes grands-parents ».  Et il conclut en remerciant le public, avec une formule appelée à marquer : « L’élimination fait mal mais elle ne nous arrête pas. L’Algérie se relève toujours. Merci à tout notre peuple pour la force que vous nous avez donnée. Vous avez été notre plus belle arme pendant cette CAN ». Une déclaration d’amour aux supporters qui va augmenter encore sa côte d’amour.

Le contexte sportif : un quart de finale compliqué

Sur le terrain, l’Algérie a été battue 2-0 par le Nigeria samedi 10 janvier au Grand Stade de Marrakech.  Une rencontre dominée par les Super Eagles, avec deux buts en seconde période : Victor Osimhen puis Akor Adams sous les yeux de Zinedine Zidane, présent dans les tribunes.

La performance de Luca Zidane a aussi alimenté les débats :  une intervention mal négociée sur l’ouverture du score et une séquence de relance coûteuse avant le second but. Dans ce contexte, sa prise de parole vise à refermer la page sur un ton d’unité, sans commenter l’arbitrage ni les tensions d’après-match évoquées par la CAF, qui a annoncé l’ouverture d’une enquête sur des incidents survenus après plusieurs quarts de finale.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Criss Bailly est un journaliste collaborant avec afrik.com, où il couvre une large palette de sujets allant de la politique à la culture, en passant par la santé et la société. Ses articles abordent des thématiques variées, telles que la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique, la situation épidémiologique du Covid-19 au Gabon, ou encore des enquêtes sur des scandales internationaux impliquant des figures publiques. Il met également en lumière des figures marquantes du continent, comme l’écrivain Serge Bilé ou la chanteuse Dobet Gnahoré, à travers des interviews et des analyses approfondies. Son travail reflète un engagement à décrypter les dynamiques africaines contemporaines, tout en donnant une voix aux acteurs influents du continent.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Maroc CAN 2025 le piège Nigerian

CAN 2025 : la leçon algérienne, mode d’emploi pour préparer Maroc – Nigeria

Battu 2-0 par le Nigeria en quart de finale, l’Algérie a offert malgré elle une mine d’enseignements au Maroc. Dans la manière dont les...
Sénégal et Égypte s’affrontent en demi-finale de la CAN 2025, à Tanger.

CAN 2025 : Sénégal – Égypte, le choc des géants ce mercredi 14 janvier

À l’approche d’une demi-finale très attendue, le Sénégal et l’Égypte se retrouvent pour un nouveau choc au sommet de la CAN 2025. Ce mercredi...
Mohammed VI discours du trône 2023

CAN 2025 – Le Maroc en danger face au Nigeria : Mohammed VI pour casser sa tirelire ?

La Coupe d’Afrique des nations 2025 entre dans sa phase la plus brûlante et un choc s’annonce explosif : le Maroc, pays hôte, face...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES DECEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2026