Loïs Nephthys : « Kemtico est né d’un geste d’amour, d’une odeur de cire d’abeille »

Après avoir conquis Paris avec son baume capillaire certifié Cosmos Organic, la fondatrice guadeloupéenne de Kemtico by Nephthys revient sur le chemin intime qui l’a menée des traditions créoles de Bwa Raimbo aux étagères des boutiques parisiennes. Portrait d’une entrepreneure qui refuse de choisir entre héritage ancestral et modernité.

Kemtico, crée par Loïs Nephthys, est une marque de cosmétique bio née de l’alliance entre savoir-faire créole et exigence scientifique. Quelques mois après son lancement parisien, nous avons voulu aller plus loin, explorer les souvenirs fondateurs et les convictions profondes qui animent cette Guadeloupéenne au parcours singulier. De l’odeur de cire d’abeille qui parfumait son enfance à Basse-Terre jusqu’aux commandes qui partent désormais vers l’Afrique, Loïs livre ici une parole plus personnelle, celle d’une femme portée par la transmission, la résilience et une certitude : la beauté n’attend pas.

Loïs, vous évoquez avec beaucoup de tendresse votre enfance à Bwa Raimbo et les gestes de beauté de votre mère. Si vous deviez fermer les yeux et ne garder qu’une seule odeur ou un seul souvenir sensoriel de cette époque qui a inspiré Kemtico, lequel serait-ce ?

Loïs Nephthys : L’odeur de la cire d’abeille, sans hésiter.

Ma mère est la douceur incarnée. Elle nourrissait une passion profonde pour les abeilles, qu’elle a naturellement liée aux cosmétiques naturels. De cette alliance est né un soin pour cheveux mêlant protection, hydratation et respect du vivant.

Je revois encore ses gestes lents et attentionnés lorsqu’elle m’enduisait les cheveux de ce baume tiède, chargé de cette odeur ronde et rassurante. Ce n’était pas seulement un soin esthétique, c’était un moment d’amour, de transmission silencieuse.

Aujourd’hui encore, chaque fois que je sens la cire d’abeille, je retrouve cette sécurité, cette tendresse fondatrice. Kemtico est né exactement de là.

Entre vos premiers tests en 2010 et le lancement officiel, il s’est écoulé plus d’une décennie. C’est un parcours de résilience incroyable. Qu’est-ce qui, dans les moments de doute, vous a donné la force de continuer jusqu’à obtenir cette certification exigeante Cosmos Organic ?

Loïs Nephthys : Dans les moments de doute, ce qui m’a portée, c’est avant tout le soutien inconditionnel de mon époux, de mes enfants et de ma famille. Ils ont été mon socle lorsque moi-même je vacillais.

Ce parcours m’a aussi permis de découvrir une force intérieure que je ne soupçonnais pas. Je ne savais pas que je pouvais faire preuve d’autant de persévérance. Parfois, je me surprends encore moi-même.

La certification Cosmos Organic n’était pas qu’un objectif technique : elle représentait une reconnaissance, une légitimité, mais aussi une promesse que je me faisais, celle de ne jamais renoncer à l’exigence, même quand le chemin semblait trop long.

Traditions créoles et recherche scientifique

Kemtico est un pont fascinant entre deux univers : d’un côté les traditions créoles ancestrales, et de l’autre la recherche scientifique moderne, incluant même l’intelligence artificielle. Comment avez-vous réussi à faire dialoguer ces deux mondes pour créer votre baume ?

Loïs Nephthys : Pour moi, ce dialogue est une évidence. Je suis une femme profondément ancrée dans ses racines, dans les traditions créoles qui m’ont construite, mais aussi une femme résolument moderne.

Ma formation de webmaster développeuse m’a ouverte aux nouvelles technologies, à la recherche, à l’innovation. J’aime explorer, comprendre, croiser les savoirs et prendre des risques.

L’intelligence artificielle, dans ce contexte, n’est pas une finalité mais un outil complémentaire. Elle m’aide à aller plus loin, plus vite, plus précisément, tout en restant fidèle à l’essence du geste ancestral.

Kemtico est né de cette rencontre : le respect du passé allié à la puissance du présent.

L’hibiscus sur vos pots est un souvenir des colibris de votre chambre d’enfant. Aujourd’hui, quand vous voyez cette fleur sur les étagères d’un magasin à Paris, quel message espérez-vous qu’elle transmette aux femmes qui découvrent votre marque ?

Loïs Nephthys : L’hibiscus est lié à un souvenir très intime : les colibris qui peuplaient l’univers de ma chambre d’enfant.

Aujourd’hui, lorsque je vois cette fleur sur les étagères d’un magasin à Paris, j’aimerais qu’elle transmette un message simple mais essentiel : croyez en vous, aimez-vous, la beauté n’attend pas.

Avoir une problématique esthétique ou capillaire n’est ni une faiblesse ni une fatalité. Demander de l’aide, chercher une solution adaptée, c’est faire preuve d’intelligence, de respect de soi et aussi d’un précieux gain de temps.

Vous avez conquis Paris, mais vous avez exprimé le vœu cher de distribuer Kemtico dans votre ville natale de Basse-Terre. Au-delà du business, que représente symboliquement pour vous le fait de voir vos produits utilisés là où tout a commencé ?

Loïs Nephthys : Distribuer Kemtico à Basse-Terre n’est, pour moi, qu’une question de temps. Au-delà du business, ce serait un immense symbole : celui du retour aux sources, de la boucle qui se referme avec gratitude. Ce qui me touche profondément, c’est de constater que cette boucle commence déjà à s’élargir. Lors de la vente de bénédiction en décembre 2024, une bénisseuse avait choisi d’acheter plusieurs pots pour les confier à NORA’ M Luxe, basée à Conakry, en Guinée. Quelques mois plus tard, lors de l’événement au Mac Mahon, cette confiance s’est renouvelée à travers un second achat, destiné une nouvelle fois à sa boutique. Savoir que mes produits vivent aujourd’hui en Afrique, portés par des femmes engagées, alors même que je n’ai pas encore eu l’occasion d’y aller moi-même, est une immense fierté. Cela me confirme que Kemtico circule avant tout grâce aux liens humains, à la fidélité et au sens partagé.