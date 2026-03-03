Africa’s Business Heroes 2026 : comment postuler au concours de la Jack Ma Foundation ?

Le coup d’envoi de la 8ème édition d’Africa’s Business Heroes (ABH) a été donné depuis Kigali. Avec une dotation de 1,5 million de dollars et un réseau panafricain puissant, le programme philanthropique d’Alibaba passe à la vitesse supérieure pour soutenir l’entrepreneuriat en Afrique.

Lancé en 2019 par la Jack Ma Foundation, le concours ABH est devenu le rendez-vous incontournable des startups africaines. Passant de 10 000 candidatures à ses débuts à plus de 30 000 par an, le programme affiche un bilan impressionnant : 123 000 emplois créés et plus de 150 millions de dollars levés par ses anciens finalistes.

Les nouveautés de l’édition 2026 : Plus de visibilité pour les innovateurs

Pour cette huitième édition placée sous le thème « Définir l’avenir de l’Afrique dès aujourd’hui« , les organisateurs ont annoncé des changements majeurs pour maximiser l’impact du programme :

100 demi-finalistes sélectionnés : Afin de répondre à l’afflux de dossiers de qualité, ABH double le nombre de projets retenus (contre 50 auparavant), offrant ainsi une exposition médiatique et un mentorat à un plus grand nombre d’entrepreneurs.

Une tournée dans 10 écosystèmes clés : Le concours part à la rencontre des talents locaux. Une attention particulière sera portée aux pays jusqu’ici moins représentés comme la Tunisie, la Namibie et la Zambie.

Immersion technologique : En septembre 2026, les lauréats s’envoleront pour le campus d’Alibaba à Hangzhou, en Chine, pour une session d’accélération exclusive.

« Le financement va accélérer notre croissance, mais la formation commerciale, la visibilité et le réseau acquis grâce au programme ont été tout aussi importants », témoigne Diana Orembe (NovFeed), lauréate 2025.

Dotation et accompagnement : un tremplin pour les startups

Au-delà de la compétition, ABH se positionne comme une plateforme d’accélération à long terme. Les dix lauréats finaux se partagent chaque année une subvention globale de 1,5 million de dollars.

Le palmarès historique témoigne de la diversité sectorielle et géographique du concours :

Santé : Ikpeme Neto (Wellahealth Technologies, Nigéria).

Digital : Henri Ousmane Gueye (Eyone, Sénégal).

Biotechnologie : Diana Orembe (NovFeed, Tanzanie), récompensée pour sa solution de transformation de déchets organiques en protéines.

Critères d’éligibilité : Êtes-vous prêt à postuler ?

Les entrepreneurs ont jusqu’au 28 avril 2026 pour soumettre leur candidature. Voici les conditions requises pour tenter votre chance :

Profil : Être fondateur, citoyen ou résident d’un pays membre de l’Union Africaine.

Maturité : L’entreprise doit être enregistrée sur le continent et être en activité depuis au moins 3 ans.

Langues : Les dossiers peuvent être déposés en français ou en anglais.

Les candidats intéressés peuvent remplir leur dossier directement sur la plateforme officielle : AfricaBusinessHeroes.org