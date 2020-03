Jack Ma offre à la France et à la Belgique des centaines de milliers de masques contre le Covid-19

Jack Ma, milliardaire chinois fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba, après avoir dévoilé un don de plusieurs millions de masques et de kits de test pour tous les pays africains afin de les aider à faire face à la pandémie de Coronavirus, renouvelle son geste à destination des pays occidentaux, notamment la France et la Belgique.

La Fondation Alibaba et la Fondation Jack Ma ont annoncé qu’une cargaison de masques contre le Covid-19 était arrivée sur l’aéroport de Liège, en Belgique. Ce transfert complète d’abord la donation chinoise qui se monte à 500 000 masques de protection et 30 000 kits de test, a annoncé la ministre belge de la Santé publique, Maggie De Block, qui explique que les masques vont être répartis sur tout le territoire : « Nos prestataires de soins sont sur la ligne de front dans la lutte contre le nouveau Coronavirus. Il est donc de notre devoir de les protéger au maximum. Les kits de tests supplémentaires sont aussi importants, car ils nous permettront de tester au plus vite les personnes présentant des symptômes suspects ».

Avec 1 500 cas déclarés et une quinzaine de décès, la Belgique connait, depuis quelques jours, une croissance importante de la pandémie de coronavirus.

Une partie des masques est aussi destinée à la France, qui fait face aujourd’hui à une polémique sur l’absence de masque de protection, alors qu’en février, le Gouvernement français en avait envoyé plusieurs tonnes en Chine pour aider les populations locales.

La France compte un peu plus de 7 000 cas officiels, mais sans doute au moins 10 fois plus en réalité car très peu de personnes sont testées. Le Coronavirus a déjà fait 150 décès et près de 1 000 personnes sont actuellement en réanimation.

Another day, another flight! One more plane carrying 1.5 million masks has landed in Liege Airport, Belgium. These supplies will be delivered to France, Slovenia and Belgium. More supplies will be delivered to Liege! COVID-19 is still spreading. We need to be faster! pic.twitter.com/Msd7KYAdUd

— Jack Ma Foundation (@foundation_ma) March 18, 2020