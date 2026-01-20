Kemtico by Nephthys : l’âme de la Guadeloupe réinvente la cosmétique bio

C’est l’histoire d’un retour aux sources qui devient une innovation. Créé par Loïs Bonnet-Cachemire, le baume Kemtico nourrit la peau et raconte une histoire. Celle d’une enfance à Basse-Terre, de rituels ancestraux et d’une volonté farouche de sublimer les peaux noires et métissées grâce à une formule certifiée Cosmos Organic.

L’avant-première parisienne du 12 décembre 2025 a confirmé l’engouement pour Kemtico. Cette marque a réussi le pari d’allier tradition créole et exigence scientifique. Plongée dans l’univers de Kemtico, là où la mémoire rencontre la modernité.

Des racines ancrées à Bwa Raimbo : une transmission maternelle

Tout commence bien avant les laboratoires et les certifications. L’aventure Kemtico puise sa sève dans les souvenirs d’enfance de Loïs Bonnet-Cachemire, alias Nephthys. Élevée à Baillif, dans le quartier verdoyant de Bwa Raimbo en Guadeloupe, elle grandit bercée par les gestes de beauté de sa mère et de sa grande sœur.

À l’époque, pas de chimie complexe, mais des trésors de la nature : carapate, coco, ylang-ylang, roucou. Ces ingrédients, utilisés quotidiennement pour sublimer peau et cheveux, ont forgé l’identité de l’entrepreneure.

Ce n’est pas un hasard si une fleur d’hibiscus orne le couvercle des pots en verre de la marque. C’est un clin d’œil mémoriel aux colibris que Loïs observait, enfant, butiner ces fleurs au petit matin depuis sa chambre.

De l’idée au succès : 15 ans de résilience et d’amour

Derrière le pot de crème se cache un parcours de combattante entamé dès 2010. Loïs s’est lancée dans la recherche cosmétique avec une conviction : le « fait-maison » peut devenir un produit d’excellence.

Mais on ne bâtit pas un empire seule. Son premier soutien indéfectible ? Son époux, le photographe Black Jack Legroove. Il a cru en ce projet il y a quinze ans, bien avant que le marché ne s’ouvre. Portée par ce socle familial solide, Loïs a officiellement lancé les démarches de commercialisation en décembre 2020. Un cheminement patient, couronné par sa nomination comme lauréate de la Fondation de la Deuxième Chance en 2023.

Une formule Bio, validée par la science (et l’IA)

Le baume Kemtico est un soin haut de gamme. Conçu spécifiquement pour les besoins des peaux noires, métissées, mates et sèches, il a nécessité des années de développement pour atteindre la perfection. La recette du succès ? Une synergie de quatre ingrédients naturels, dont le beurre de karité et des huiles biologiques, pour quatre actions ciblées :

  • Hydratation profonde
  • Protection cutanée
  • Réparation
  • Nutrition intense

La marque a même su intégrer l’intelligence artificielle pour affiner certains aspects de sa formulation, prouvant que tradition et technologie peuvent faire bon ménage. Le résultat est sans appel : une certification Cosmos Organic par Ecocert, le gage ultime de son engagement environnemental et qualitatif.

Où trouver Kemtico ?

Aujourd’hui, le baume Kemtico dépasse sa cible initiale pour devenir un soin universel, capable d’illuminer la peau et de dompter les cheveux texturés.

  • À Paris : Retrouvez le produit au magasin Naturalia du 19e arrondissement.
  • Aux Antilles : La marque séduit une clientèle grandissante et se trouve dns de nombreux endroits.

Le prochain rêve de Loïs ? Boucler la boucle. La fondatrice travaille activement au développement de la distribution en Guadeloupe, et particulièrement dans sa ville natale de Basse-Terre. Un retour aux origines pour celle qui n’a jamais oublié d’où elle venait.

Zainab Musa
LIRE LA BIO
Zainab Musa est une journaliste collaborant avec afrik.com, spécialisée dans l'actualité politique, économique et sociale du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. À travers ses enquêtes approfondies et ses analyses percutantes, elle met en lumière des sujets sensibles tels que la corruption, les tensions géopolitiques, les enjeux environnementaux et les défis de la transition énergétique. Ses articles traitent également des évolutions sociétales et culturelles, notamment à travers des reportages sur les figures influentes du Maroc et de l’Algérie. Son approche rigoureuse et son regard critique font d’elle une voix incontournable du journalisme africain francophone.
