Liverpool s’est imposé 1-0 contre Leicester grâce à un but de Trent Alexander-Arnold, revenu de blessure. Ce succès rapproche les Reds de Mohamed Salah d’un 20e titre en Premier League. Le match, intense au début, a basculé à la 76e minute. Leicester, officiellement relégué, a vu ses derniers espoirs s’envoler. Alexander-Arnold, évoqué au Real Madrid, reste pour l’instant fidèle à son club formateur.

Salah h force Hermansen à se déployer

L’international anglais, Trent Alexander-Arnold pressenti au Real Madrid la saison prochaine, a été décisif pour Liverpool, alors qu’ils ne sont qu’à un pas du titre en première division anglaise. Après avoir marqué le seul but de la victoire contre Leicester, qui a confirmé sa relégation dimanche. Un match qui au début, trompait tout le monde, surtout les spectateurs.

En effet, les onze premières minutes furent pleines d’intensité et d’occasions : Salah et Ndidi touchèrent le poteau, le Nigérian fut tout proche de délivrer une passe décisive et l’Égyptien força Hermansen à se déployer et réaliser un superbe arrêt. Et puis… tout s’est arrêté. À la 76e minute, Trent Alexander-Arnold a profité de la contre-attaque de Diogo Jota qui a heurté le poteau pour marquer le but de la victoire d’une frappe croisée puissante, cinq minutes après son entrée en jeu.

Liverpool vers un 20ème titre ?

Ce fut un moment émouvant pour le défenseur, qui revient de blessure et dont il se dit qu’il pourrait rejoindre le Real Madrid gratuitement la saison prochaine. En tout cas, pour l’instant, son engagement envers le club de son enfance semble non négociable.

Le résultat final était de 1-0 et le pire scénario pour Leicester était confirmé : ils sont assurés de jouer en deuxième division la saison prochaine. Une victoire de Liverpool de l’Égyptien contre Tottenham, le week-end à venir, lui assurerait son 20e titre.