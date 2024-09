Mohamed Salah met la pression sur Liverpool, « C’est peut-être ma dernière année au club »

Mohamed Salah a laissé entendre a la sortie de son dernier match que la saison en cours pourrait bien être sa dernière à Liverpool. Lors d’une interview avec Sky Sports, l’attaquant égyptien a déclaré : « C’est peut-être ma dernière année au club », suscitant des spéculations sur son avenir. Bien que Salah n’ait pas confirmé un départ imminent, ses propos soulèvent des questions sur la suite de sa carrière, lui qui reste le meilleur buteur .

Depuis son arrivée en 2017, Mohamed Salah a marqué de son empreinte l’histoire de Liverpool. Recruté en provenance de l’AS Roma, Salah a rapidement montré qu’il était bien plus qu’un simple attaquant. Dès sa première saison, il a battu le record de buts en Premier League, inscrivant 32 réalisations en 38 matchs, un exploit qui a rapidement été suivi de nombreux autres.

Sous la direction de Jürgen Klopp, Salah a aidé Liverpool à remporter la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020, mettant ainsi fin à une attente de 30 ans pour les supporters des Reds. Avec plus de 160 buts au compteur, Salah est également devenu le meilleur buteur africain de l’histoire de la Premier League, surpassant les records précédemment détenus par Didier Drogba.

Mohamed Salah : Un Palmarès Imposant avec Liverpool

Premier League : 1 titre (2020), 2 fois vice-champion (2019, 2022).

Coupe d’Angleterre : 1 titre (2022).

Coupe de la Ligue : 2 titres (2022, 2024).

Community Shield : 1 titre (2022), 2 fois finaliste (2020, 2021).

Ligue des Champions : 1 titre (2019), 2 fois finaliste (2018, 2022).

Supercoupe de l’UEFA : 1 titre (2019).

Coupe du Monde des Clubs : 1 titre (2019).

Individuellement : 352 matchs, 214 buts, 90 passes décisives. fois meilleur joueur de la saison pour Liverpool, 23 fois meilleurs joueur du mois , 12 fois meilleurs joueur du mois et 3 saisons meilleur buteur de la Premier League ! Un palmarès unique.

Les raisons d’une incertitude

En pleine forme pour ce début de saison, l’ailier égyptien a porté son équipe lors de la victoire 3-0 ce week-end devant Manchester United avec un but et deux passes décisives. Pourtant les discussions autour de la prolongation de son contrat avec Liverpool n’ont pourtant pas commencé. Salah a laissé entendre que des divergences pourraient exister, notamment concernant les termes financiers et ses ambitions futures. De plus, à 32 ans, l’Égyptien pourrait être tenté de relever un nouveau défi ailleurs, alors que plusieurs clubs prestigieux comme le Real Madrid, le FC Barcelone, et le Paris Saint-Germain suivent de près sa situation.

L’avenir de Mohamed Salah est au centre de toutes les attentions. Un attaquant de son niveau libre en fin de saison, cela sera une opportunité rare sur le marché. Les mois à venir seront déterminants pour savoir si le Pharaon poursuivra son aventure avec les Reds ou s’il choisira de relever un nouveau défi. Une chose est certaine : où qu’il aille, Salah laissera derrière lui un héritage indélébile et un vide difficile à combler à Anfield.