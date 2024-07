Libye : le poste frontière de Ras Jedir avec la Tunisie rouvre ses portes

Bonne nouvelle pour les voyageurs et les commerçants ! Le poste frontière de Ras Jedir, reliant la Libye à la Tunisie, a finalement rouvert ses portes le 1er juillet 2024, après une fermeture qui a duré plusieurs mois.

Fermé pour cause d’insécurité, le poste frontière a refait surface suite à un accord conclu le 12 juin 2024 entre les gouvernements libyen et tunisien. Désormais, la circulation des personnes et des marchandises s’effectue dans les deux sens, fluidifiant ainsi les échanges commerciaux et les déplacements entre les deux pays voisins. Soucieux de la sécurité des voyageurs, les autorités libyennes et tunisiennes ont mis en place des mesures de sécurité renforcées au niveau du poste frontière.

Troubles sécuritaires importants

Le poste frontière de Ras Jedir, reliant la Libye à la Tunisie, a connu une fermeture de plusieurs mois entre mars et juin 2024, en raison de troubles sécuritaires importants survenus du côté libyen. À l’origine de cette situation, des affrontements armés ont éclaté le 19 mars 2024 entre les forces du gouvernement d’union nationale et des groupes armés de la région frontalière de Zouara. Ces groupes, qui contrôlaient le passage depuis des années, contestaient la nomination de nouveaux agents douaniers par le gouvernement.

Face à ces troubles, les autorités libyennes ont été contraintes de fermer le poste frontière pour des raisons de sécurité. La réouverture du poste frontière de Ras Jedir, le 1er juillet 2024, a été rendue possible grâce à un accord signé entre les gouvernements libyen et tunisien. Cet accord prévoit notamment le déploiement de forces de sécurité renforcées dans la zone frontalière et la mise en place d’un nouveau système de gestion du passage. La fermeture du poste frontière de Ras Jedir, entre la Libye et la Tunisie, survenue entre mars et juin 2024, a eu des conséquences importantes.

Une décision aux multiples conséquences

Les populations locales, les économies des deux pays et la situation géopolitique régionale ont été impactés. Sur le plan humain et social, la fermeture du poste frontière a eu un impact important sur les populations des régions frontalières, privées de leurs moyens de subsistance liés au commerce transfrontalier et aux déplacements quotidiens. Cette situation a entraîné une augmentation de la pauvreté, du chômage et des tensions sociales.

Sur le plan économique, la fermeture du poste frontière a provoqué un ralentissement important des échanges commerciaux entre la Libye et la Tunisie. Les entreprises des deux pays ont subi des pertes importantes, et les prix des produits de consommation ont augmenté. Sur le plan géopolitique, la fermeture du poste frontière a contribué à renforcer l’instabilité dans la région. Elle a également eu un impact négatif sur les efforts de paix en cours en Libye.