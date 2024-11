Les Sénégalaises en marche pour le climat à Dakar

À quelques jours de la COP 29 en Azerbaïdjan et après l’échec de la COP biodiversité à Cali, le mécontentement gronde. Hier, à Dakar, des centaines de femmes ont pris les rues pour la quatrième édition de la Marche des femmes pour le climat. En première ligne face aux conséquences du réchauffement climatique, ces Sénégalaises demandent des actions concrètes. Elles veulent protéger leur environnement, leurs communautés et leurs familles.

Leur message est clair : il est temps d’agir et de financer les solutions locales pour contrer les effets de ce fléau mondial.

Un cri d’alarme contre l’inaction

Elles étaient nombreuses à Dakar, lieux de plusieurs régions du pays, brandissant des pancartes et scandant des slogans malgré le bruit de la circulation environnante. Cette mobilisation s’inscrit dans une lutte plus large, celle de la protection de l’environnement et de la justice climatique. Elles dénoncent l’immobilisme des dirigeants et réclament des financements pour les projets locaux portés par les femmes.

L’eau salinisée de Soume : une situation critique ignorée

À 130 kilomètres de la capitale, la commune de Soume est confrontée à une crise environnementale inquiétante. Depuis 2015, l’eau s’y est salinisée. Cette situation affecte la vie quotidienne de ses 2 000 habitants. La population est en détresse face à l’inaction de l’Etat.

Les promesses non tenues des COP

Les femmes de Dakar ont également manifesté leur frustration face aux promesses non tenues des grandes conférences internationales. Lors de la COP 28, des fonds pour compenser les pertes et préjudices liés au climat avaient été promis. Cependant, jusqu’à présent, les projets locaux n’ont pas vu la couleur de ces financements. Cet appel fait écho à de nombreuses initiatives féminines, souvent oubliées des plans d’action climatique.

Dans de nombreuses régions sénégalaises, les femmes sont en première ligne pour combattre les effets du changement climatique.Leur connaissance des besoins locaux et de leurs projets concrets peut offrir des réponses adaptées et durables. Cela est possible à condition qu’elles aient accès aux ressources nécessaires.

Une mobilisation qui fait écho à l’international

La mobilisation des Sénégalaises s’inscrit dans un contexte global où les voix citoyennes se font de plus en plus entendre face aux crises climatiques. AAvec l’échec de la COP biodiversité et l’imminence de la COP 29, elles espèrent que leur appel sera pris au sérieux. Elles souhaitent également que des mesures concrètes soient mises en place rapidement. Au-delà de la rue, leur combat est un appel à l’engagement de la communauté internationale pour financer des solutions concrètes. L’objectif est de sauver leurs communautés et de protéger l’environnement pour les générations futures.