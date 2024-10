CINEFEMFEST 2024 : le cinéma féminin africain à l’honneur à Dakar

Dakar se prépare à accueillir la deuxième édition du CINEFEMFEST, un festival qui célèbre le cinéma féminin africain et aborde les enjeux du Sahel du 31 octobre au 3 novembre 2024.

La ville de Dakar accueille, du 31 octobre au 3 novembre 2024, la deuxième édition du Festival Africain du Film et de la Recherche Féministe (CINEFEMFEST). Ce festival met à l’honneur le cinéma féminin africain en rassemblant des actrices majeures du secteur autour d’un thème central : « Solidarité transnationale et panafricaine et cultures de non-violence ». Pour cette édition, le festival s’ouvre également aux défis multidimensionnels rencontrés par les féministes dans la région du Sahel. En ce sens, CINEFEMFEST 2024 se présente comme un espace unique de rencontres, d’échanges et de renforcement des liens panafricains pour la promotion d’un cinéma engagé.

Le Sahel à l’honneur et des figures féminines emblématiques

Cette année, CINEFEMFEST élargit son champ d’action pour inclure les problématiques du Sahel, une région confrontée à des crises politiques, économiques et sécuritaires persistantes. Parmi les participants de renom, on retrouve des figures emblématiques telles que l’écrivaine Ken Bugul, la documentariste Mame Woury Thioubou, la réalisatrice Kalista Sy, la sociologue féministe Fatou Sow, et la journaliste Codou Bop. Ces personnalités enrichiront le festival en partageant leurs expériences, tout en encourageant une réflexion collective sur les obstacles et les opportunités pour le cinéma africain au féminin.

Le CINEFEMFEST proposera des projections d’œuvres de réalisatrices sénégalaises et internationales, dont Angèle Diabang, Awa Moctar Guèye, et Katy Léna Ndiaye, ainsi que des talents issus du Mali, de Gambie, du Burkina Faso, et d’Afrique du Sud. Les films au programme abordent des thèmes forts, mêlant art et militantisme pour une vision féministe du monde. Les projections en soirée seront accessibles au grand public, tandis que des séances privées en journée permettront aux professionnels d’échanger sur les défis de l’industrie.

Agsila, une voix féministe et musicale puissante

Le festival s’ouvrira avec un concert d’Agsila, artiste et compositrice sénégalaise de renommée. Sa performance à Toubab Dialaw constituera un des moments phares du festival. Son engagement féministe se reflète dans ses œuvres, notamment avec des titres comme « Wallu Jigeen » (La part des femmes), qui célèbrent la place des femmes dans la société africaine. En mêlant différentes cultures musicales africaines à l’identité sénégalaise, Agsila incarne un modèle d’authenticité et de force créative pour les générations futures.

Un espace pour une réponse féministe aux crises africaines

Le CINEFEMFEST ne se limite pas au cinéma : il représente également un lieu de réflexion stratégique et d’action féministe face aux défis contemporains. En accueillant des discussions autour des dynamiques de pouvoir, des questions de genre, d’ethnicité et de géographie, le festival s’affirme comme une plateforme qui vise à générer des solutions inclusives et solidaires. Cette approche permet non seulement de favoriser l’émergence d’un sentiment d’appartenance, mais aussi de poser les bases d’une réponse culturelle et féministe aux crises affectant le continent.