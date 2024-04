Le Cinéma réalisé par des femmes et l’afroféminisme à l’honneur à Tanger et Séville

Le Cinéma Réalisé par des Femmes et l’afroféminisme. Tel est le sujet au cœur de la 21ème édition du Festival de Cinéma Africain de Tarifa-Tanger. Avec comme nouveauté cette année, un déploiement à Séville, en Espagne.

La 21ème édition du Festival de Cinéma Africain de Tarifa-Tanger (FCAT), prévue du 24 mai au 1er juin, va mettre en lumière le cinéma réalisé par des femmes. Mais aussi les réflexions sur l’afroféminisme. Le Festival est un rendez-vous culturel incontournable qui se déploiera sur deux continents. En Afrique à Tarifa, Tanger au Maroc et, nouveauté cette année, à Séville, en Espagne pour l’Europe.

L’événement, qui a dévoilé son affiche – une œuvre poétique tirée du film « Daughters of the Dust » de Julie Dash, mettant en scène la solidarité féminine – a été présenté au Centre d’Initiatives Culturelles de l’Université de Séville (CICUS). Ainsi est souligné la volonté du festival de célébrer l’Afrique et ses cultures. Tout en tissant des liens culturels forts avec le Maroc.

L’afroféminisme au coeur des débats

Sous le thème de l’afroféminisme, le FCAT s’engage à mettre en avant des films réalisés par des femmes. Cela donne une place centrale à des figures féminines diverses et puissantes. Mane Cisneros, directrice du FCAT, a rappelé la percée récente du cinéma africain dans les festivals internationaux. Elle a salué des réalisatrices telles que Mati Diop, Alice Diop, et Kaouther Ben Hania pour leurs contributions significatives.

Le festival ne se contente pas de projeter des films; il propose également des forums de discussion. Comme « L’Arbre des Mots », qui examinera les afroféminismes à travers une lentille intersectionnelle, enrichissant le dialogue sur les enjeux de genre, race, classe sociale, ethnicité et religion.

Elargissement à Séville

L’expansion du FCAT à Séville représente une nouvelle étape pour le festival, qui continue d’élargir son impact et sa portée. Des projections spéciales sont prévues pour les écoles et le grand public.

Un jury andalou, composé de figures éminentes de la culture et de l’activisme, aura la tâche de décerner le prix du Meilleur Court Métrage africain. Ain est mis en avant l’engagement du festival envers la découverte et la promotion de nouveaux talents.

Le FCAT, au fil de ses 21 années d’existence, s’est imposé comme un espace privilégié pour la rencontre des cinématographies africaines et de leur diaspora en Espagne, en Europe et en Amérique latine, affirmant le rôle du cinéma comme outil de connaissance, de développement et de diplomatie culturelle.