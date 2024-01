Histoire des Africains en Espagne

Quatrième article de notre série sur l’histoire des Africains dans les pays d’Europe, celui-ci est sans doute le plus passionnant. Aujourd’hui pays dans lequel sévit un racisme structurel et très réel, l’Espagne fut autrefois, en tant que pays mauresque, le phare de l’Europe au Moyen-âge. Résumons l’histoire mouvementée de ce pays, dont une large part est méconnue et occultée dans les apprentissages scolaires.

Période antique

De 237 à 206 avant J.-C. Le sud de l’Espagne est occupé par Carthage, civilisation nord-africaine. Les Carthaginois en seront délogés par l’Empire romain au cours des guerres puniques, et Rome annexera l’ensemble du pays. Chacun sait que Rome s’étendait jusqu’en Afrique. Des Africains ont donc été citoyens romains, car toute personne méritante et de valeur pouvait s’élever au sein de l’Empire. Nous avons ainsi déjà (dans d’autres articles) évoqué l’empereur Lucius Septimius Bassianus, mieux connu sous le nom de Caracalla (188 à 217 apr. J.-C.), qui est décrit dans certains récits comme un homme noir. Ou encore Saint-Maurice, qui dirigeait une légion au IIIe siècle apr. J.-C..

Par ailleurs, dès l’antiquité, les Nubiens envoyaient des explorateurs et des émissaires à Rome et en Europe.

Moyen-âge

En 711, les Maures envahissent l’Espagne. Issues d’Afrique du Nord, leurs armées étaient composées de musulmans, Arabes et Sarrasins (donc noirs). L’émirat de Cordoue est créé quelque temps plus tard (pour devenir ensuite un califat, indépendant), occupant la péninsule ibérique en grande partie ainsi que certaines régions du sud de la France, entre 791 et 1197. Plusieurs ouvrages, études et témoignages historiques attestent de l’activité et du rayonnement de cette civilisation. Elle apporte de nombreuses réalisations philosophiques, religieuses, architecturales, artistiques (musique et poésie). Jusqu’à la date fatidique (à plus d’un titre) de 1492, jusqu’à son expulsion définitive par les catholiques, la civilisation mauresque s’est déployée en Espagne. L’astronomie, la cosmologie et les mathématiques (entre autres) ont connu de grandes avancées.

La Renaissance n’est pas apparue toute seule et l’on peut certainement supposer que la présence africaine en Espagne a joué un rôle majeur. Il est donc malheureux de constater que cette période historique est occultée dans les programmes scolaires européens dans lesquels le Moyen-âge est présenté comme une période sombre de l’histoire.

Pour citer Basil Davidson, célèbre historien anglais : « Il n’y avait pas de terre plus admirée par ses voisins, ou plus confortable à vivre, que la riche civilisation africaine qui a pris forme en Espagne ».

Bien avant que les Européens ne se lancent dans des expéditions d’exploration, l’histoire nous apprend que les Africains étaient de grands explorateurs. Le chercheur en histoire Isaac Samuel évoque bien des aspects intéressants dans un article très instructif. Au XIIe siècle, des voyageurs africains sont arrivés dans le sud-ouest de l’Europe, peu de temps après la venue de Nubiens par l’est. Un grand intellectuel de l’époque formé au Ghana, Ibrahim Al-Kanemi, s’est installé en Espagne dans le califat. Il y décède vers l’an 1211. Ses récits confirment la présence d’Africains (venus de plusieurs pays du continent) en Espagne, à cette époque.

La période de l’esclavage

Comme la plupart des pays d’Europe, l’Espagne s’enrichit très fortement grâce à la traite négrière, jusqu’en 1880 (date de l’abolition). Donc bien plus tard qu’en Angleterre, par exemple, le mouvement abolitionniste étant beaucoup plus faible en Espagne. Historiquement, des Noirs vivent dans de nombreuses villes, surtout côtières. Ceci est lié au fait que les navires des esclavagistes en route vers les Amériques passent par Barcelone, Malaga, Cadiz ou Séville. Cette dernière, en 1560, compte 6% d’esclaves noirs dans sa population. La proportion d’habitants noirs est donc importante dans plusieurs villes. Notons l’existence du traité de Tordesillas de 1494, qui concède au Portugal la souveraineté sur la partie orientale du globe, dont l’Afrique. L’Espagne renonce à établir des comptoirs en Afrique, jusqu’en 1640. Le pays fait appel, jusque-là, aux marchands portugais, puis hollandais, français et britanniques pour fournir des esclaves à son empire américain.

De nos jours

L’Espagne n’est pas vraiment vue en Europe comme un pays raciste. Et pourtant ! Dans un rapport qui date d’il y a 20 ans, Amnesty International relève de graves violences policières contre des personnes non blanches, dont des personnes à la peau noire. Les choses ne se sont pas améliorées pendant la période du Covid. En 2019, une enquête de l’association SOS Racismo a démontré que lorsque les Espagnols d’origine africaine cherchent à se loger, les agents immobiliers leur répondent qu’il n’y a pas de logement disponible. Encore plus récemment, fin 2022, des exactions ont été commises contre des migrants africains dans l’enclave de Melilla (Maroc). Au 1er janvier 2022, l’Espagne comptait près de 47,5 millions d’habitants, 5,5 millions d’entre eux d’origine étrangère, dont plus d’un million issu du continent africain.

De nombreux témoignages attestent de difficultés liées au fait d’avoir la peau noire en Espagne, non seulement pour trouver un logement, mais aussi pour trouver du travail. À Barcelone par exemple, les immigrés africains ne se font pas engager comme serveurs. Ils sont obligés de travailler comme vendeurs à la sauvette dans les lieux très fréquentés comme Las Ramblas. Une jeune femme s’entend régulièrement dire : « Qu’est-ce que tu as la peau noire ! » comme si c’était une tare. La situation est donc loin d’être facile, aujourd’hui, pour les Africains qui vivent en Espagne.

Conclusions

Nous terminerons cet article avec notre conclusion habituelle. Réaliser un travail historique et démontrer que les Africains ont toujours vécu en Europe, en particulier en Espagne, apportant au Moyen-âge leur culture et leur civilisation (loin de la période soi-disant sombre enseignée dans les écoles) est essentiel. Le commerce des esclaves noirs, et leur exploitation dans les colonies ont permis au pays de s’enrichir et de devenir une puissance mondiale. Vaincre les préjugés et le racisme, cela passe aussi par la mémoire et l’histoire.

Il est plus que temps de sortir de l’européocentrisme dont les œillères empêchent de prendre conscience d’une histoire réelle. L’Espagne s’est très concrètement construite avec les Africains, c’est là un fait historique indéniable. N’hésitez pas à lire notre article « Être noir en Espagne » pour compléter cette lecture !

Sur ce sujet, il est intéressant de consulter le travail « LA PLACE ET LE RÔLE DE L’ESPAGNE DURANT LA TRAITE NEGRIERE » de Mme Yace Adeline Adiko, Maître-Assistante à l’Université Félix Houphouët-Boigny, disponible en ligne : https://revues.ml/index.php/recherches/article/download/2156/1475