Berlinale : le documentaire «Dahomey» de Mati Diop remporte l’Ours d’or

Les rideaux sont tombés, ce samedi, sur le festival du film de Berlin, la Berlinale. Le documentaire «Dahomey» de la cinéaste franco-sénégalaise, Mati Diop a remporté le prestigieux trophée.

L’Ours d’or, le prestigieux prix du festival du film de Berlin a été remporté, ce samedi, par le documentaire «Dahomey» de la Franco-Sénégalaise Mati Diop. Le documentaire de 67 minutes traite de la question de la restitution des 26 objets culturels par la France au Bénin, en novembre 2021. 26 objets parmi des milliers pillés lors de la conquête du Danxomè par la France, en 1892. Une question d’actualité puisque bien d’autres pays africains s’activent depuis pour obtenir des anciennes puissances colonisatrices la restitution de leurs trésors culturels.

«Dahomey» est le deuxième film africain à recevoir ce prix après le film sud-africain «U-Carmen e-Khayelitsha» (Carmen de Khayelitsha) de Mark Dornford-May, en 2005. À la réception de son prix, Mati Diop a déclaré : «Nous pouvons soit oublier le passé, une charge désagréable qui nous empêche d’évoluer, ou nous pouvons en prendre la responsabilité, l’utiliser pour avancer». Et d’assumer son choix : «En tant que Franco-Sénégalaise, cinéaste afrodescendante, j’ai choisi d’être de ceux qui refusent d’oublier, qui refusent l’amnésie comme méthode».

Deuxième grosse récompense de la cinéaste

Du haut de ses 41 printemps, Mati Diop, fille du musicien sénégalais Wasis Diop et d’une photographe et acheteuse d’art française, décroche ainsi sa deuxième grosse récompense. Elle a arpenté les marches du grand succès pour la première fois en remportant, au Festival de Cannes, en 2019, le Grand prix, plus haute distinction après la Palme d’Or, pour son œuvre «Atlantique».

Mati Diop a souhaité que le documentaire «Dahomey» soit «vu dans un maximum de pays africains, dans les écoles et les universités». Le jury de cette 74e Berlinale est présidé par l’actrice mexicano-kényane Lupita Nyong’o, première personnalité noire à occuper cette position. À part Mati Diop, ce jury a accordé d’autres distinctions à d’autres personnalités du monde du cinéma. C’est le cas de l’acteur roumano-américain Sebastian Stan (A Different Man) gratifié du prix de la meilleure interprétation. Le réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo a, pour sa part, remporté le Grand prix du jury pour le film A Traveller’s Needs, qu’il a réalisé avec Isabelle Huppert. Enfin, le prix du jury est allé à L’Empire de Bruno Dumont.