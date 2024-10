Décès de Naima Lamcharki, légende du cinéma marocain

Le cinéma marocain est en deuil. Naima Lamcharki est décédée des suites d’une longue maladie, samedi à Casablanca. C’est dans un post sur Facebook que le réalisateur et producteur Ahmed Bouaroua a confirmé la perte de cette pionnière du grand écran marocain.

« La sœur, la compagne, l’artiste honnête et bien-aimée Naima Lamcharki, qui vit dans le cœur de tous les Marocains, est dans la miséricorde de Dieu… Que Dieu lui fasse miséricorde, lui pardonne et lui accorde une place dans son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons », a posté Ahmed Bouaroua.

Le ministre marocain de la Culture, Mohamed Mehdi Bensaid, a également rendu hommage à Naima sur les réseaux sociaux. Il l’a qualifiée de « symbole de l’art marocain ». l’officiel a en outre souligné que ses œuvres, durables et créatives, resteront à jamais gravées dans les mémoires. « Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches, en demandant au Tout-Puissant de l’entourer de sa grande miséricorde et de lui accorder une place dans son vaste paradis », a-t-il ajouté.

Une actrice talentueuse et respectée

De son côté, la chanteuse Latifa Raafat a exprimé sa tristesse. « Quelle triste nouvelle de perdre une dame du cinéma marocain, la talentueuse Naima Lamcharki, qui nous a toujours enchantés par son élégance et son professionnalisme. Nos plus sincères condoléances à toute sa famille, petite et grande. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons », a-t-elle écrit.

Née à Casablanca en 1943, Naima Lamcharki a commencé sa carrière théâtrale à la fin des années 1950, se distinguant dans des comédies populaires telles que « Allal Al Kalda » et « Tasqot Al Kheil Taba’an ». Au cours de sa carrière prolifique, elle a reçu le prix de la meilleure actrice au Festival du film arabe de Malmö pour son rôle dans « Kharif Attouffah » (Automne aux pommes) du réalisateur Mohamed Mouftakir.

Le monde du divertissement marocain endeuillé

En plus de son talent d’actrice, Naima Lamcharki a été ambassadrice de bonne volonté pour l’UNICEF, renforçant ainsi son engagement social. Décédée à l’âge de 81 ans, elle a fait sa dernière apparition au cinéma en 2021 dans la série « Souk Delala », réalisée par Jamila El Barji. Elle laisse derrière elle un héritage riche de performances qui ont marqué le paysage du divertissement marocain.

La disparition de Naima Lamcharki rappelle d’autres pertes tragiques dans le milieu artistique marocain. Par exemple, en 2022, le réalisateur et scénariste Nourredine Lakhmari, connu pour ses films acclamés, est décédé, laissant un vide dans le cinéma marocain. De même, la disparition de l’acteur et humoriste Abdelhak Najib, célèbre pour ses rôles comiques a marqué la fin d’une époque de rires et d’émotions.