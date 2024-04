Les Sénégalais encore privés d’internet !

Les Sénégalais vivent une panne du réseau internet depuis jeudi. Les usagers font des pieds et des mains pour avoir une connexion internet, devenue aujourd’hui un outil incontournable.

Macky Sall n’est pas (encore) passé par là comme il avait commencé à habituer son peuple à ces pratiques d’un autre genre. D’ailleurs, le désormais ex-Président du Sénégal n’en a plus les capacités puisqu’il été remplacé au poste de chef de l’État par le jeune Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier aussi, à ses tout débuts, ose tout faire, sauf priver ses concitoyens d’internet. Au risque d’en faire les frais. Naturellement ! Ce qui serait d’ailleurs prématuré, vu les espoirs portés par les Sénégal en sa personne.

Ce dysfonctionnement n’est l’œuvre de personne d’autre que la société nationale de télécommunication, la Sonatel. Hier jeudi 4 avril 2024, un message avait été envoyé aux usagers. Le texte disait ceci : « Bjr, des travaux prévus ce 04/04/2024 de 23H30 au 05/04/2024 06H00 pourraient perturber vos services fixe et internet. Toutes nos excuses pour les désagréments ». Seulement, jusqu’au moment où ces lignes sont rédigées, la fibre optique ne passe pas.

« C’est terrible ce que nous vivons depuis hier »

Un désagrément qui commence à tirer en longueur et qui cause diverses perturbations, tant sur le travail de nombre de Sénégalais que sur les différents échanges et autres transactions. Pour prétendre à une liaison internet, il faut aller traquer les maisons dotées de connexion réseau standard. Ce qui, aujourd’hui, est devenu une denrée très rare avec un risque de saturation, tellement les sollicitations sont nombreuses.

Tout ceci commence à peser sur les populations qui ont plus la tête à tourner les pages noires des coupures d’internet. Et les usagers commencent à s’impatienter. Si rien n’est fait d’ici quelques heures, la colère risque de grimper. « C’est terrible ce que nous vivons depuis hier. Toutes nos activités sont bloquées du fait d’un défaut de connexion. On espère que ce sera vite résolu », déclaré Mor Samb électronicien, visiblement agacé.