Le torchon brûle entre Booba et Cédric Doumbé, « T’as affronté… » !

Booba semble avoir fait son choix entre deux grandes figures du MMA français censées s’affronter prochainement, en l’occurrence Cédric Doumbé et Ciryl Gane. Connu pour ses prises de position souvent polémiques, B2oba s’est récemment confié lors d’un live Twitch où il confirme son soutien à Gane sans non plus épargner Doumbé.

Avec cette sortie, le DUC de Boulogne confirme une fois de plus son implication dans le monde sportif. Lui qui suit avec intérêt l’actualité du MMA, il partage d’ailleurs souvent ses impressions. Ce n’est un secret pour personne mais le rappeur franco-sénégalais supporte Ciryl Gane n’hésitant pas à le baptiser « monstre sacré » du MMA français.

A l’opposé, les choses deviennent tendues entre Booba et Cédric Doumbé. A de nombreuses reprises déjà, les deux hommes se sont querellés sur les réseaux sociaux, encore plus après la défaite du boxeur face à Baki. Interviewé par le streamer Pfut, Booba n’y est pas allé par quatre chemins, lui qui s’en est pris ouvertement à l’ancien champion kickboxeur qui, selon lui, s’est auto-proclamé champion du MMA français.

Pour Booba, Cédric ne peut pas s’attribuer un tel titre vu qu’il ne s’est pas suffisamment frotté aux grosses pointures du milieu. « Quand tu fais ta reconversion dans le MMA et que tu t’autoproclames champion… T’as affronté personne encore, donc arrête frère » déclare-t-il. Il poursuit sur ces propos « Que tu battes Zébo ou pas, on s’en fout, ce n’est personne ».

S’exprimant sur le MMA, Booba affirme : « avant de dire que t’es le visage du MMA français, t’as Ciryl Gane qui, même s’il n’a pas gagné, s’est tapé contre des Ngannou, des Jon Jones. Donc même s’il a perdu, respect à lui ».

Une réaction que les internautes ont validée. En attendant, la réaction du principal concerné, Cédric Doumbé, ne devrait pas se faire attendre.