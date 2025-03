Le Soudan du Sud au bord du chaos : une nouvelle guerre imminente ?

Le Soudan du Sud est à nouveau plongé dans une spirale de violences qui fait craindre un retour à une guerre civile à grande échelle.

Selon l’International Crisis Group (ICG), la récente prise de la base militaire de Nasir par la White Army, une milice Nuer affiliée au vice-président Riek Machar, exacerbe les tensions politiques et militaires qui gangrènent le pays. Ces affrontements surviennent dans un contexte de fragilité gouvernementale accrue, remettant en question l’accord de paix de 2018 qui avait mis fin à cinq années de guerre civile.

Une paix de plus en plus illusoire

L’accord de paix signé entre le président Salva Kiir et son éternel rival Riek Machar n’a jamais réellement été appliqué dans son intégralité. Depuis plusieurs semaines, la capitale Juba est le théâtre de profondes recompositions politiques qui affaiblissent encore davantage le gouvernement d’union nationale. L’arrestation de plusieurs figures du SPLM-IO, le mouvement de Riek Machar, témoigne d’un climat de méfiance extrême et d’une volonté de neutraliser toute opposition. Parmi les détenus figurent le ministre du Pétrole, Puot Kang Chol, et le général Gabriel Duop Lam, ce qui accentue les craintes d’une déstabilisation progressive du pouvoir.

Un facteur clé dans cette nouvelle flambée de violence est la guerre qui fait rage dans le Soudan voisin. La destruction d’oléoducs essentiels pour l’exportation du pétrole sud-soudanais a plongé le pays dans une crise financière sévère, privant le gouvernement de Juba de ses principales ressources économiques. Cette situation a forcé Salva Kiir à se rapprocher du général Hemidti, chef des Forces de soutien rapide (FSR), tandis que le général soudanais Al-Burhan semble avoir renforcé ses liens avec les milices Nuer fidèles à Riek Machar. Cette dynamique géopolitique rend le Soudan du Sud encore plus vulnérable aux ingérences extérieures et aux alliances opportunistes.

Vers un embrasement total ?

Le spectre d’une guerre totale plane désormais sur le pays. Depuis le 14 février 2025, les combats se sont intensifiés, notamment après une attaque de l’armée régulière contre des civils à Nasir, entraînant une riposte armée des forces Nuer. La situation a atteint un point critique lorsque des frappes aériennes ont visé les positions du SPLA-IO, entraînant une dangereuse escalade. L’attaque du 4 mars contre la base militaire de Nasir a marqué une nouvelle étape vers une reprise des hostilités à grande échelle, d’autant plus que l’intervention de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (Minuss) a été entravée par des tirs contre un hélicoptère d’évacuation.