Le rappeur Booba ouvre un nouveau front

Le rappeur Booba vient d’ouvrir un tout nouveau front de combat qui le met en confrontation avec une autre star. Qui est-ce et que s’est-il passé ?

Il s’agit de la candidate à la télé-réalité Aurélie Dotremont et le rappeur Booba qui se livrent un combat sans merci. A l’origine de la brouille, une réponse servie par Aurélie en réponse à un reportage sur l’esthétique. « Aujourd’hui je me sens bien dans mon corps et j’améliore ce que je peux améliorer pour me sentir encore mieux. Hier j’étais trop plate pour vous, aujourd’hui trop refaite, demain trop vieille ? Vivez pour vous et soyez heureux c’est le plus important », a servi Aurélie Dotremont.

Le déclenchement de la guéguerre, c’est la reprise de quelques propos d’une chanson de Booba : « T’es pas bonne si t’as pas de fesses t’as walou ». Et c’est parti avec un message du Duc de Boulogne sur son compte Instagram : « Tu vois les retombées ! C’est compliqué. #scarface ». Irritée, Aurélie Dotremont rétorque : « Booba se sent fier d’être influent, car grâce à lui, je me suis fait refaire les fesses. Alors comme je suis aussi influente, je vais lui donner un conseil. Fais attention Boobs : le Coronavirus, il paraît que c’est super dangereux pour les personnes ».

Aurélie Dotremont enfonce le clou « Je te conseille de rester en quarantaine un petit moment. Pas en quarantaine ton âge, parce que tu l’as déjà dépassé. Mais en quarantaine genre tu es enfermé chez toi. C’est pour ton bien que je te le dis. J’espère que mon influence sera aussi importante pour toi que la tienne l’a été pour moi. Bisous ». Booba n’a pas attendu pour tacler, en republiant la story de Aurélie Dotremont avec un message pas rendre du tout.

« Mais non les gars : AMOUR. @aureliedotremont par contre, à quel moment tu t’es fait refaire les fesses ? J’espère que c’était remboursé par la sécu, parce que là, c’est Doc Gyneco qui a opéré à la clinique de Clignancourt. Que Dieu te bénisse ma belle, t’es éclatée au sol ». Une plaisanterie sans aucun doute de mauvais goût pour Aurélie Dotremont qui se range ainsi du côté des ennemis du Duc.