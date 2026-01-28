Le président tchadien reçu à l’Élysée

Mahamat Idriss Déby Itno, président du Tchad, est reçu ce jeudi à l’Élysée par Emmanuel Macron, pour une rencontre destinée à relancer une relation bilatérale fragilisée. Ce tête-à-tête intervient après la rupture de l’accord de défense entre les deux pays et s’inscrit dans la volonté de Paris de réajuster sa stratégie en Afrique.

Après plus d’un an de rupture des accords de défense entre la France et le Tchad, le président tchadien est attendu à Paris le 29 janvier, à l’invitation d’Emmanuel Macron. Cette visite intervient dans un contexte où l’exécutif français multiplie les initiatives diplomatiques pour rétablir une influence mise à mal sur le continent africain. Les deux dirigeants devraient aborder l’avenir de la coopération bilatérale, appelée, selon les deux parties, à se renouveler, à se redynamiser et à s’adapter aux enjeux géopolitiques actuels.

Une relation à relancer après la rupture de l’accord de défense

Ce rapprochement envoie un signal fort sur la volonté des deux pays de consolider leurs relations, après que le Tchad a brutalement mis un terme, en novembre 2024, à son accord de défense avec la France. N’Djamena justifiait alors cette décision par la nécessité de diversifier ses partenariats militaires et d’affirmer sa souveraineté nationale, tout en s’inscrivant dans une dynamique régionale de remise en cause de la présence militaire française en Afrique, après les retraits du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

Après l’échec de son dispositif antiterroriste au Sahel et la montée des discours anti-français, l’Élysée mise désormais sur une approche davantage axée sur l’économie, la politique et la refondation des partenariats entre la France et l’Afrique.

À moins de 24 heures de la rencontre entre les présidents français et tchadien, l’espoir est que des accords concrets en découlent, dans des domaines clés comme la sécurité, l’économie et la diplomatie régionale. Si, pour la France, ce rendez-vous doit contribuer à restaurer son image et sa position auprès de partenaires africains de plus en plus distants, il offre aussi au Tchad l’occasion de redéfinir sa relation avec Paris dans un contexte où N’Djamena a renforcé ses coopérations avec la Turquie, la Russie et les Émirats arabes unis, dénonçant de facto la relation jugée asymétrique qu’il entretenait jusqu’ici avec la France.