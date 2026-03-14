À Kolwezi, la RDC et la Zambie relancent leur coopération sur la question des réfugiés

Pendant trois jours, Kolwezi a vécu au rythme d’une intense séquence diplomatique et sécuritaire. Du 10 au 12 mars, la capitale de la province du Lualaba a accueilli la 9ᵉ réunion de la Commission tripartite réunissant la République démocratique du Congo, la Zambie et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), consacrée à la situation des réfugiés entre les deux pays voisins.

À l’aéroport international de Kolwezi, l’arrivée successive des délégations a donné le ton de ces assises. Le Vice-Premier ministre congolais chargé de l’Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Shabani Lukoo, puis le ministre zambien de la Sécurité intérieure, Jack Mwiimbu, ont été accueillis par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, entourée des autorités provinciales.

Durant trois jours, diplomates, experts humanitaires et responsables politiques ont examiné l’évolution de la situation des réfugiés entre les deux pays et les perspectives de renforcement de la coopération régionale. La Zambie accueille aujourd’hui plus de 100 000 réfugiés congolais, dont une grande partie a fui les conflits qui ont affecté différentes régions de la RDC ces dernières décennies.

Un cadre clé pour la gestion des réfugiés

Cette commission tripartite constitue depuis plusieurs années l’un des principaux mécanismes de dialogue entre Kinshasa et Lusaka sur les questions migratoires et humanitaires. Les discussions ont notamment porté sur l’évaluation de la situation humanitaire, le renforcement des mécanismes de protection des réfugiés ainsi que les perspectives de rapatriement volontaire et de réintégration dans les communautés d’origine.

« La tenue de cette rencontre témoigne de la volonté commune de nos États et de leurs partenaires de trouver des solutions durables à la question des réfugiés », a déclaré la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, lors de l’ouverture des travaux. Pour les participants, l’enjeu est double : garantir la protection des populations concernées tout en renforçant la stabilité dans cette région frontalière stratégique entre l’Afrique centrale et l’Afrique australe.

Une semaine diplomatique et sécuritaire au pas de charge

L’organisation de cette commission s’est inscrite dans une semaine particulièrement dense pour la gouverneure Masuka. En marge de ces assises diplomatiques, Kolwezi a également accueilli une importante réunion sécuritaire consacrée à la situation dans l’espace du Grand Katanga.

Présidée par le Vice-Premier ministre Jacquemin Shabani Lukoo dans le nouveau bâtiment du gouvernorat du Lualaba, cette rencontre a réuni les gouverneurs des provinces voisines du Haut-Katanga et du Haut-Lomami ainsi que plusieurs responsables sécuritaires afin d’évaluer l’évolution de la situation pour le premier trimestre 2026.

« Ces rencontres constituent un cadre essentiel d’échanges entre les autorités nationales et provinciales pour suivre de près l’évolution de la situation sécuritaire et adopter les mesures nécessaires », a souligné Jacquemin Shabani.

Le compte rendu des travaux a été présenté par Fifi Masuka elle-même. Seule femme gouverneure parmi les vingt-six provinces que compte la RDC, elle a enchaîné ces derniers jours réunions diplomatiques, rencontres sécuritaires et accueil des délégations étrangères. Une séquence au pas de charge qui illustre le rôle croissant que joue le Lualaba dans les équilibres régionaux.

Des engagements renouvelés

La séance de clôture de la commission tripartite, organisée au Village des Congrès de Kolwezi, a permis d’évaluer les progrès réalisés depuis la précédente réunion et d’examiner les perspectives de poursuite du processus de rapatriement volontaire des réfugiés.

« Nous devons mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner ce processus de retour volontaire et de réintégration des réfugiés », a indiqué le vice-premier ministre Jacquemin Shabani.

Le ministre zambien de la Sécurité intérieure, Jack Mwiimbu, a, pour sa part, réaffirmé « la détermination de la Zambie à respecter ses engagements internationaux et régionaux en matière de protection des réfugiés ».

Kolwezi, carrefour régional en pleine affirmation

Au-delà de la question des réfugiés, la tenue de cette 9ᵉ commission tripartite confirme l’émergence de Kolwezi comme un espace de dialogue régional de premier plan. Connue comme la « capitale mondiale du cobalt », la ville tend désormais à s’affirmer également comme un lieu de concertation diplomatique entre l’Afrique centrale et l’Afrique australe.

Au cœur de la Copperbelt et sur l’axe stratégique du corridor de Lobito, la province du Lualaba apparaît ainsi de plus en plus comme un acteur clé des dynamiques régionales. L’organisation de ces assises internationales à Kolwezi en constitue une nouvelle illustration.