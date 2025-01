Fifi Masuka Saini, Gouverneure du Lualaba, reçue par le Saint-Père !

La Gouverneure la plus en vue en RDC, Fifi Masuka Saini a été reçue par le Pape François au Vatican. Seule femme sur les 26 gouverneurs que compte la République démocratique du Congo, la Gouverneure du Lualaba a été reçue en audience par le Pape François ce samedi 4 janvier à Rome. Un signe de reconnaissance pour cette catholique fervente d’origine modeste qui, malgré son ascension politique, est restée proche de sa population.

« C’est une grâce pour ma famille, pour la province du Lualaba et pour toute la République démocratique du Congo ». Pour Fifi Masuka ce samedi 4 janvier 2025 restera à jamais gravé dans sa mémoire La gouverneure du Lualaba s’est entretenue au Vatican avec le Souverain Pontife. « Je remercie sa Sainteté le Pape François qui a accepté, en peu de temps, de me recevoir en tant que chrétienne, en tant que fille qui a grandi dans la pauvreté », a-t-elle déclaré au micro de Radio Vatican lors d’une interview donnée au sortir de son audience pontificale.

Expliquant les raisons de son engagement politique et philanthropique, Fifi Masuka a indiqué qu’ayant vécu elle-même « avec peu de moyens » durant son enfance, elle a voulu s’engager « pour aider les plus pauvres ». « Je suis très sensible aux plus vulnérables car ces gens-là n’ont personne », a-t-elle indiqué, en particulier les femmes, qui sont « les plus vulnérables parmi les vulnérables ».

« Au Lualaba, nous faisons ce qui est en notre pouvoir pour sortir les jeunes filles des mines dans lesquelles elles travaillent et, en collaboration avec les religieuses et de fondations, nous leur donnons une bonne éducation et des perspectives d’avenir », a-t-elle relaté. « Et qui sait, demain, pourquoi pas, l’une d’entre elles pourra peut-être me remplacer ! », a souhaité celle qui est l’unique gouverneure de province sur les 26 au total que compte la RDC.

Revenant sur son action à la tête du Lualaba, Fifi Masuka a indiqué que « nous avons un sous-sol très riche mais une population pauvre. C’est pourquoi nous accélérons la mise en oeuvre de nos politiques pour le développement de la province. » « Nous avons commencé par les routes car c’est le préalable. Nous relions chacun des cinq territoires du Lualaba, via notamment les chantiers menés dans le cadre du corridor de Lobito », a souligné la gouverneure.

150 chantiers en voie d’achèvement dans la province

Il n’y a pas que les voies terrestres. Les voies Aériennes aussi. « L’aérogare de Kolwezi sera inauguré d’ici le mois de juin 2025. Il y aura des vols internationaux directs. Plus besoin de passer par Kinshasa ou Lubumbashi », a-t-elle fait observer. « Cela permet de renforcer l’attractivité de notre province. Faire venir des investisseurs et donc créer des emplois pour la population », renchérit un membre de son cabinet.

Mais c’est sur l’éducation que Fifi Masuka a le plus insisté. « Nous construisons partout dans les cinq territoires des écoles, petites et grandes. Et l’UniKol (l’Université de Kolwezi, NDLR), qui accueillera plus de 3 000 étudiants, fait peau neuve. La fin des travaux est prévue pour novembre-décembre 2025 », rappelle la gouverneure qui insiste sur le fait que « sans une bonne éducation, il n’y a pas de développement possible. » « Mais il faut aussi la santé », ajoute-t-elle aussitôt. « C’est pourquoi nous bâtissons en parallèle des dispensaires et centres de soins. »

Au total, pas moins de 150 chantiers sont en cours dans la province, dont beaucoup sont en voie d’achêvement après avoir été lancés en 2022. Il y a trois ans en effet, Fifi Masuka remplaçait à la tête du Lualaba, comme gouverneure interimaire à l’époque, Richard Muyej, avant d’être confirmée à son poste lors des élections d’avril dernier, rassemblant sur son nom des voix de la majorité et de l’opposition. Depuis, un vent nouveau souffle sur la province riche en cuivre. « Jamais le Lualaba n’a été autant en chantier qu’aujourd’hui », concède un député provincial, peu connu pour être complaisant.

Restée proche de la population malgré son ascension

Rappelant son engagement au sein de la Fondation Pape François, Fifi Masuka a salué l’archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba, porté il y a quelques mois à la tête de la puissante CENCO, qui l’a encouragée il y a une vingtaine d’années à s’engager en politique. « En tant que chrétiens, nous devons être là où se prennent les décisions pour le bien-être de la population. La politique est un service que l’on rend à la société », a insisté celle qui, malgré son ascension, est restée proche de sa population.

Fifi Masuka, que les Lualabais surnomment affectueusement « Maman Fifi », est sans doute aujourd’hui la gouverneure la plus en vue en RDC. « Auparavant, personne ne savait où se trouvait le Lualaba. Depuis l’arrivée de Fifi, plus personne ne l’ignore », glisse le gérant d’un hôtel de Kolwezi qui a vu le taux d’occupation de ses chambres bondir depuis l’arrivée de la gouverneure. La satisfaction qu’il manifeste, nombreux sont ceux qui la partagent, dans la province.