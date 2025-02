Le Pape François toujours hospitalisé mais sans assistance respiratoire

Le Pape François, hospitalisé à Rome depuis six jours pour une pneumonie, semble faire des progrès significatifs. Selon des informations communiquées par le Vatican, il respire désormais sans assistance et est capable de se lever, bien que sa situation reste surveillée de près. À 88 ans, le pontife continue de démontrer une grande résistance face aux défis de santé qu’il rencontre.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a rassuré la presse, mercredi, en indiquant que le Pape avait « passé une nuit paisible » et que sa condition s’améliorait. Bien que le Pape puisse respirer seul, il est possible qu’il ait besoin d’une assistance en oxygène de manière intermittente dans les jours à venir. Cette évolution montre une nette amélioration par rapport à son état initial, mais sa convalescence reste un processus délicat.

Activités suspendues et soutien des fidèles

Dans le cadre de sa récupération, le Pape François a annulé toutes ses activités jusqu’à dimanche, y compris celles liées au Jubilé de l’Église catholique, qui est célébré une fois tous les 25 ans. Le Jubilé, une année sainte, est un événement de grande importance pour l’Église catholique et aurait dû être un moment clé de l’année. Cependant, la priorité est maintenant de permettre au Pape de se reposer et de se rétablir pleinement.

Lire : Le voyage du Pape en Afrique maintenu, malgré sa maladie

Les paroisses de Rome ont été invitées à prier pour la guérison du Souverain Pontife. Le cardinal Baldassare Reina, Vicaire général du diocèse de Rome, a fait appel aux communautés catholiques locales pour qu’elles s’unissent en prière. Des fidèles ont d’ores et déjà allumé des bougies devant l’hôpital où le Pape est soigné, une marque de solidarité et de soutien pour le leader de l’Église catholique.

Une hospitalisation prolongée envisagée

Les médecins du Pape estiment que son hospitalisation pourrait durer jusqu’à trois semaines. Selon le prêtre jésuite et journaliste Antonio Spadaro, cette durée pourrait être nécessaire pour garantir une récupération complète et surveiller de près l’évolution de son état de santé. Le Pape François, élu en 2013, a déjà fait face à plusieurs problèmes de santé ces dernières années, et cette hospitalisation n’est que l’une des nombreuses épreuves qu’il a dû affronter.

Lire : Le pape François appelle à une résolution pacifique de la crise en RDC

Spadaro, qui connaît bien le Pape, a déclaré dans une interview au quotidien italien Il Corriere della Sera que la situation du Pape, bien que délicate, ne suscite pas d’alarme excessive. Selon lui, le Pape possède une « énergie vitale extraordinaire », ce qui pourrait expliquer en partie sa capacité à surmonter ces épreuves malgré son âge avancé et les problèmes de santé qui se sont accumulés au fil des années.

Une vie marquée par des épreuves de santé

Le Pape François a déjà subi plusieurs interventions chirurgicales dans le passé, et ses soucis de santé sont devenus plus fréquents ces derniers temps. Il a notamment souffert de douleurs chroniques à la hanche et au genou, des problèmes qui l’ont contraint à se déplacer en fauteuil roulant. En 2023, il a également lutté contre une bronchite, et ces infections respiratoires avaient affaibli davantage son système immunitaire. En raison de son état de santé, le Pape avait, ces derniers mois, délégué la lecture de ses discours à des assistants.

Lire : Le pape François hospitalisé à cause d’une bronchite

Malgré ces difficultés physiques, le Pape continue de remplir ses fonctions de manière admirée et respectée dans le monde entier. Son état de santé, cependant, a conduit certains à se poser la question de son avenir à la tête de l’Église catholique. En 2013, après son élection, le Pape François avait évoqué la possibilité de démissionner si sa santé venait à l’empêcher d’exercer ses responsabilités de manière adéquate. Ce discours faisait écho à celui de son prédécesseur, Benoît XVI, qui avait renoncé à sa charge en février 2013 pour des raisons de santé. Un geste historique qui n’avait pas été vu depuis le Moyen Âge.

Le soutien de la Première ministre italienne

Ce mercredi, le Pape a reçu la visite de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni. Après cette rencontre, elle a souligné que le Pape François apparaissait « alerte » et « réactif », et a précisé avoir échangé quelques plaisanteries avec lui. Ce témoignage montre que, malgré son hospitalisation, le Pape conserve une bonne vivacité d’esprit et reste en contact avec ses visiteurs et les responsables politiques, ce qui augure bien pour sa convalescence.