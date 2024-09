Le Nigeria, un habitué des collisions meurtrières

Un drame routier d’une violence inouïe a endeuillé le Nigeria. Dimanche, un camion-citerne transportant de l’essence est entré en collision avec un autre véhicule dans le centre du pays, provoquant une explosion qui a fait au moins 52 morts. Ce drame n’est pasas sans rappeler les multiples tragédies de ce genre qui secouent ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Enquête sur les causes de l’accident

Les images sont insoutenables : carcasses de véhicules calcinées, débris éparpillés sur plusieurs mètres, et une odeur âcre de carburant brûlé imprègne l’air. Les habitants du village voisin, traumatisés, témoignent d’une détonation assourdissante suivie d’une gigantesque boule de feu. Ce nouvel accident vient s’ajouter à la longue liste de drames routiers qui endeuillent régulièrement le Nigeria.

Les routes, souvent en mauvais état, et le non-respect du code de la route sont les principales causes de ces tragédies. Les familles des victimes sont inconsolables. De nombreuses personnes ont perdu des proches, et certains ont tout perdu : leur maison, leurs biens et leurs moyens de subsistance. Les autorités locales ont déployé d’importants moyens pour venir en aide aux victimes et enquêter sur les causes de l’accident.

Le Nigeria déjà confronté à de pareilles collisions

Des ambulances ont été dépêchées sur place, et les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette collision meurtrière. Cette tragédie est un nouveau coup dur pour le Nigeria, déjà confronté à de pareilles tragédies. En septembre 2020, au moins 23 personnes, dont des élèves avaient été tuées après l’explosion d’un camion-citerne transportant de l’essence.

Le drame avait eu lieu dans la ville de Lokoja, au centre du Nigeria. L’accident était dû à une défaillance des freins ayant poussé le camion à s’écraser au milieu d’autres véhicules. L’impact a eu lieu non loin de l’école polytechnique d’État de Kogi. A l’époque, le porte-parole de la police de Lokoja, Willy Aya, avait précisé que plusieurs personnes avaient été brûlées, y compris des élèves de l’école polytechnique.

Lagos endeuillée par une explosion meurtrière

En novembre 2020, un camion-citerne chargé de diesel s’est renversé sur le côté déversant son contenu qui a ensuite déclenché l’incendie. Deux morts avaient été recensés dans l’immédiat et 10 blessés dénombrés. Au total, 23 véhicules ont été impactés par ce violent incendie. Il s’agissait d’un camion-citerne contenant 45 000 litres d’essence, un bus de luxe, deux véhicules articulés et 19 voitures.

Un peu plus tôt, en novembre de la même année, un camion-citerne rempli de gaz avait explosé et provoqué un incendie à Lagos, capitale du Nigeria. Le drame avait coûté la vie à au moins 5 personnes. Par ailleurs, 8 blessés graves et d’importants dégâts matériels avaient été enregistrés. Sans compter que plus de 40 maisons, 89 boutiques et plusieurs véhicules avaient été détruits par cette explosion