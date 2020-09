Nigeria : des écoliers tués dans l’explosion d’un camion-citerne

Les accidents impliquant des camions transportant de l’essence sont fréquents au Nigeria. Au moins 23 personnes, dont des écoliers du primaire, ont été tuées après l’explosion d’un camion transportant de l’essence, dans la ville de Lokoja, au centre du Nigeria.

Le camion qui aurait subi une défaillance des freins, s’est écrasé au milieu d’autres véhicules et a explosé près de l’école polytechnique d’État de Kogi. Selon le porte-parole de la police de Lokoja, Willy Aya, plusieurs personnes avaient été brûlées, y compris des étudiants polytechniques. Il faut dire tout simplement, que les accidents impliquant des camions transportant de l’essence sont de plus en plus fréquents au Nigeria.

C’était un autre mercredi noir à Lokoja, la capitale de l’État de Kogi, alors que plus de 23 personnes ont été brûlées vives lorsqu’un pétrolier est entré en collision avec un tricycle. L’incident produit a également vu une famille de six personnes réduite en cendres dans un bus Toyota Sienna. Parmi les victimes figuraient également des étudiants de l’école polytechnique de l’État de Kogi, des autobus scolaires transportant des élèves du primaire et du secondaire, des résidents et des passants.

Plus de cinq véhicules ont été complètement incendiés dans l’accident de la route. Le commandant de secteur du Corps fédéral de sécurité routière, dans l’État de Kogi, Idris Fika, a déclaré qu’au moins 23 corps avaient été retirés de l’épave.

Après l’incident, le gouverneur de l’État, Yahaya Bello, a rendu visite au ministre des Travaux publics et du Logement, Babatunde Fashola, pour échanger sur la nécessité pour le gouvernement nigérian de réparer la route et d’autres à travers l’État. Son porte-parole, Onowu Muhammed, a déclaré, dans un communiqué, que le gouverneur avait dit au ministre que l’état déplorable de toutes les routes fédérales à travers l’État, était à l’origine des accidents récurrents. Il aurait appelé le ministre à accélérer les actions de réfection des routes à travers l’État, afin de réduire les accidents évitables sur la route.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un accident mortel se produit dans cette zone. En 2019, plus de 25 personnes ont perdu la vie au même endroit., dans des circonstances similaires