Le Maroc à la présidence de la Commission de consolidation de la paix de l’ONU pour 2026

Jeudi 30 janvier, l’ambassadeur Omar Hilale a été élu par acclamation à la présidence de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies pour l’année 2026. Un choix justifié par les Nations Unies comme une reconnaissance de l’engagement du Royaume du Maroc en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité internationales.

Un contexte mondial préoccupant

Cette désignation intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, ce que le nouveau président n’a pas manqué de rappeler lors de son discours inaugural. Omar Hilale a mis en garde contre l’aggravation de la crise mondiale de la paix, avec plus de 130 conflits armés actuellement en cours à travers le monde, selon les derniers rapports du Comité international de la Croix-Rouge et de l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo.

Près de 1,7 milliard de personnes sont aujourd’hui exposées à une forme de conflit armé, et plus de 300 millions dépendent de l’aide humanitaire.

Une institution au cœur du système onusien

Créée en 2005 à l’initiative conjointe de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, la Commission de consolidation de la paix constitue le quatrième organe fondamental du système des Nations Unies. Véritable pont institutionnel entre les organes principaux de l’ONU, elle joue un rôle consultatif crucial en rassemblant tous les acteurs pertinents pour bâtir une paix durable dans les pays sortant de conflit.

Le représentant permanent du Royaume du Maroc sera ainsi à la tête de 31 États membres, parmi lesquels les membres permanents du Conseil de sécurité, les principaux contributeurs financiers de l’ONU et les grands pays fournisseurs de contingents militaires et policiers aux opérations de maintien de la paix.

Des priorités ambitieuses

Le Maroc prend la tête de la Commission au moment où celle-ci célébrera en juin 2026 la première édition de la « semaine de la consolidation de la paix », décidée par l’Assemblée générale. Cette célébration sera l’occasion de sensibiliser la communauté internationale, de promouvoir le partage des bonnes pratiques entre régions et de mobiliser les ressources nécessaires pour une institution qui traverse une situation financière délicate depuis sa création.

Dans son discours inaugural, l’ambassadeur Omar Hilale a souligné que la présidence marocaine mettra l’accent sur une approche ambitieuse plaçant l’expertise régionale et l’appropriation nationale au cœur des travaux de la Commission.

L’engagement du Royaume du Maroc en faveur de la diplomatie préventive, de la médiation, de la reconstruction post-conflit, ainsi que sa contribution continue aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, se trouvent ainsi récompensés par cette désignation prestigieuse.