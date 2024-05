Le Mali sur le point d’ouvrir une gigantesque mine de lithium

Le Mali se trouve à l’aube d’une étape cruciale avec l’imminente ouverture d’une mine de lithium dans la région de Bougouni. Le gisement de Goulamina, qui abritera la mine, est réputé être l’un des plus importants d’Afrique de l’Ouest.

C’est un projet qui pourrait changer l’économie du Mali. Les estimations préliminaires suggèrent que le site de Goulamina, dans la région de Bougouni, pourrait contenir jusqu’à 100 millions de tonnes de spodumène, un minerai riche en lithium. Cette ressource est cruciale pour la fabrication des batteries lithium-ion, équipant la majorité des véhicules électriques et des appareils électroniques portables.

Initialement piloté par la société australienne Leo Lithium, a connu un revirement majeur en novembre 2022 avec le retrait de l’entreprise et l’acquisition du projet par le géant chinois Ganfeng Lithium. En effet, Leo Lithium, confronté à des difficultés de financement et à des problèmes d’ordre politique et réglementaire au Mali, a cédé ses parts à Ganfeng Lithium pour 380 millions de dollars australiens. L’entreprise chinoise, l’un des plus grands producteurs mondiaux de lithium, dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour mener à bien le projet. En outre, l’influence politique de la Chine en Afrique est en forte croissance.

Un impact économique potentiel significatif et des défis à relever

L’exploitation de la mine de Goulamina pourrait avoir un impact économique majeur sur le Mali. Les prévisions laissent envisager la création de plusieurs milliers d’emplois, tant dans la construction de la mine que dans son exploitation. Les recettes fiscales générées par le projet devraient également contribuer à l’amélioration des infrastructures du pays.

Cependant, l’ouverture de la mine ne sera pas exempte de défis. L’extraction de lithium est une activité susceptible d’avoir des impacts environnementaux significatifs, notamment sur la qualité de l’eau et des sols. Il sera donc crucial de mettre en place des mesures strictes de protection de l’environnement pour minimiser ces impacts. De plus, la situation politique au Mali demeure fragile. Le pays est confronté à des problèmes de sécurité et de corruption qui pourraient entraver le développement du projet minier et détourner une partie des recettes.

Une nouvelle ère pour le Mali ?

La mine de Goulamina devrait entrer en production en aout 2024. La durée de la concession est de 21 ans. Ainsi, le Mali va devenir l’un des principaux producteurs de lithium en Afrique. Aujourd’hui, la République Démocratique du Congo (RDC), est connue pour ses vastes ressources minières, notamment le lithium, exploité dans la région du Katanga;

Plusieurs autres pays africains émergent comme des acteurs clés dans l’industrie mondiale du lithium. Le Zimbabwe possède d’importantes réserves dans la région de Bikita, où des projets miniers visent à exploiter ces gisements. Le Niger, bien que ses réserves de lithium soient moins explorées, montre un potentiel croissant dans ce domaine. Enfin, le Ghana, doté de certaines réserves, voit émerger des projets d’exploration pour évaluer et exploiter ses ressources en lithium.

L’Afrique va donc jouer un rôle de plus en plus crucial dans la production mondiale de lithium, alimentant la demande croissante pour cette ressource essentielle dans la fabrication des batteries lithium-ion, notamment avec l’essor prévu des véhicules électriques et des énergies renouvelables.