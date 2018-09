Les scientifiques révèlent les coûts cachés de l’extraction du cobalt en RD Congo

Ces dernières années, la demande de cobalt, un composant crucial des batteries lithium-ion rechargeables pour smartphones et voitures électriques, a augmenté fortement. Environ 60% de l’approvisionnement mondial en cobalt provient de la ceinture de cuivre riche en minéraux du Katanga, en République démocratique du Congo.

Des chercheurs de la l’Université de Leuven (Belgique) et de l’Université de Lubumbashi ont montré que l’exploitation du cobalt faisait des ravages à la fois sur les mineurs – qui travaillent dans les mines, souvent à la main – et sur l’environnement. Des recherches antérieures menées par l’Université de Leuven et l’Université de Lubumbashi (2009) avaient déjà révélé de fortes concentrations de métaux dans l’urine de personnes vivant à proximité de mines. La nouvelle étude de cas, publiée dans Nature Sustainability, confirme les risques pour la santé de l’extraction du cobalt.

Les chercheurs ont mené une étude de cas à Kasulo, un quartier urbain de Kolwezi, au cœur de la zone minière congolaise. Lorsque le minerai de cobalt a été découvert sous l’une des maisons, la zone entière est rapidement devenue une mine artisanale. Les maisons sont maintenant entrecoupées de dizaines de mines où des centaines de mineurs recherchent le cobalt. La plupart des habitants sont restés dans la région.

Le problème majeur est la poussière qui contient du cobalt et de nombreux autres métaux, y compris l’uranium. La poussière est libérée pendant le processus d’extraction et s’installe sur le sol. Les chercheurs ont recueilli des échantillons de sang et d’urine auprès de 72 résidents de Kasulo, dont 32 enfants. Un groupe témoin ayant une composition similaire a été sélectionné dans un district voisin.

Selon le professeur Nemery, médecin-toxicologue au département de santé publique et de soins primaires de KU Leuven, les résultats de leur étude sont inquiétants: «Les enfants vivant dans le district minier avaient 10 fois plus de cobalt dans leur urine que les enfants vivant ailleurs. Leurs valeurs étaient beaucoup plus élevées que ce que nous acceptions pour les ouvriers européens. Cette étude pourrait avoir une portée limitée, mais les résultats sont clairs. Les différences ne peuvent être attribuées à une coïncidence. »



Pour en savoir plus Cobalt boom turns life upside down in DR Congo