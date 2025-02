Le Mali renforce sa coopération avec la Grèce, championne économique de l’OCDE

Le Mali poursuit son ouverture vers de nouveaux partenaires économiques et stratégiques. Le mardi 4 février 2025, le président de la Transition, le général d’Armée Assimi Goïta, a reçu une délégation du Conseil économique et social de la Grèce.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la 7ᵉ session ordinaire de la 6ᵉ mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali. Elle constitue un jalon important dans la coopération entre les deux pays.

Un partenariat stratégique avec la meilleure performance économique de l’OCDE

La Grèce, qui affiche actuellement la meilleure performance économique au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), devient un partenaire de premier plan pour le Mali. Sous la direction de Ioannis Païdas, président du Conseil économique et social de la Grèce, et d’Apostolos Xyrafis, secrétaire général de l’Association internationale des Conseils économiques, sociaux et institutions similaires, la délégation grecque a entamé des discussions avec les autorités maliennes. Ces échanges portent sur un protocole de coopération axé sur le développement économique.

Un protocole de coopération aux multiples enjeux

Les échanges ont porté sur le contenu du protocole de coopération entre les deux institutions. Selon Ioannis Païdas, cet accord vise à favoriser une collaboration mutuelle dans plusieurs domaines clés. Il s’agit notamment du dialogue social, du développement économique et du renforcement des capacités institutionnelles. Ce partenariat devrait également permettre des échanges d’expertise entre les deux pays, dans le but de consolider les politiques publiques maliennes en matière économique et sociale.

Un engagement salué et des perspectives prometteuses

Le président de la Transition, Assimi Goïta, a exprimé son soutien à cette initiative. Il a mis en avant l’importance du rôle des conseils économiques et sociaux dans l’accompagnement des politiques gouvernementales. Yacouba Katilé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali, a souligné l’intérêt stratégique de ce rapprochement avec la Grèce, qui pourra apporter son savoir-faire et son expérience en matière de redressement économique et de gestion de crises.

Les membres de la délégation grecque se sont montrés satisfaits des échanges et ont réitéré leur volonté de contribuer activement à la mise en œuvre des actions prévues dans le protocole de coopération. Cet accord est important pour le Mali, qui continue de diversifier ses partenariats et d’essayer de nouvelles opportunités de croissance économique, dans un contexte international en constante évolution.