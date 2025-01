Renforcement de la coopération militaire et diplomatique entre le Mali et le Soudan

Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l’armée soudanaise, effectue ce week-end une visite officielle de 48 heures à Bamako pour rencontrer son homologue malien, le colonel Assimi Goita. Cette rencontre s’inscrit dans le développement des relations bilatérales entre deux pays confrontés à des défis sécuritaires majeurs.

Après une réception militaire, les discussions enter les deux hommes fort du Mali et du Soudan se son déroulées au palais présidentiel de Koulouba. Elles ont permis d’identifier plusieurs axes de coopération. Le Soudan, confronté à un conflit interne avec les Forces de soutien rapide (FSR) ayant fait 25 000 morts et 14 millions de déplacés, échange avec le Mali sur leurs expériences respectives en matière de gestion de crise. Bamako, de son côté, fait face à des défis sécuritaires persistants dans le nord du pays avec des menaces terroriste et indépendantiste.

« Nos nations partagent des préoccupations communes qui appellent au dialogue et à la coopération« , a déclaré le général al-Burhan lors de cette rencontre, soulignant l’importance des échanges entre pays africains.

Des liens historiques à développer

Les échanges ont notamment porté sur les questions militaires et sécuritaires, domaine où le partage d’expérience pourrait bénéficier aux deux pays. Le Mali et le Soudan, qui entretiennent tous deux des relations avec la Russie, ont également évoqué leur positionnement sur la scène internationale.

Les relations entre le Mali et le Soudan s’appuient sur des liens culturels et commerciaux anciens, notamment à travers les routes transsahariennes. Les années 1960 avaient déjà vu se développer des échanges académiques et diplomatiques entre Khartoum et Bamako.

Cette visite traduit une volonté de renforcer les relations bilatérales dans un contexte régional complexe. Les contours précis de cette coopération restent à définir, mais cette rencontre témoigne d’une volonté de dialogue entre pays africains face à des préoccupations communes.