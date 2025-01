Le Maghreb domine l’Afrique : de l’Algérie au Maroc, radiographie d’une puissance militaire

L’Afrique compte plusieurs puissances militaires majeures, avec une présence notable des pays du Maghreb qui occupent quatre places dans le top 10 continental dont les deux premières. Cette configuration reflète l’importance stratégique de la région nord-africaine dans l’équilibre des forces du continent.

L’Égypte : leader du continent

Selon le rapport publié par le site référent américain sur l’armement, Global FirePower (GFP)concernant 147 pays, la première puissance militaire africaine et 19e mondiale, l’Égypte dispose d’une force impressionnante de 440 000 militaires actifs et 480 000 réservistes. Son arsenal comprend 3 620 chars, 1 093 avions militaires et une flotte de 150 navires, incluant deux porte-hélicoptères stratégiques. Le Caire affirme sa position dominante dans la région mais est en recul par rapport à l’année dernière.

L’Algérie : une puissance militaire majeure en pleine expansion

L’Algérie confirme sa position de deuxième force africaine et 26e mondiale avec des investissements massifs dans la défense. Son budget de 25 milliards de dollars, le plus important des quatre pays maghrébins, soutient une armée de 130 000 militaires actifs. L’arsenal algérien impressionne avec 2 196 chars, 547 avions et une marine de 201 navires, incluant une force sous-marine moderne.

Cette puissance militaire place l’Algérie parmi les 40 premiers pays au monde en termes de dépenses militaires. En outre, l’Algérie s’est aussi largement renforcé en matière d’influence diplomatique avec sa place de vice-présidente du Conseil de Sécurité de l’ONU qui lui a permis d’œuvrer sur le dossier palestinien notamment.

Le Maroc : une modernisation stratégique

Les Forces Armées Royales marocaines, 7e puissance africaine, poursuivent une modernisation intensive avec un budget de 13 milliards de dollars. Fort de 200 000 militaires actifs et 150 000 réservistes, le royaume dispose d’un arsenal comprenant 903 chars, 7 877 véhicules blindés, 260 appareils aériens et une flotte navale moderne de 6 frégates et 105 patrouilleurs.

Cette modernisation, qui reflète les ambitions croissantes du Maroc, est aussi le fruit du changement d’alliance du royaume chérifien qui a décidé de se rapprocher d’Israël. En échange, l’Etat Hébreux a largement participé à l’équipement des forces armées marocaines.

La Libye : une résilience militaire malgré l’instabilité

Plus surprenant, malgré les turbulences politiques, la Libye maintient sa position dans le top 10 africain (10e rang). Avec 32 000 militaires actifs, 100 000 paramilitaires et un budget de 3 milliards de dollars, elle conserve des capacités significatives incluant 43 chars, 1 816 véhicules blindés et 5 navires de guerre, bien que son efficacité soit affectée par l’absence d’un commandement unifié.

Les autres puissances africaines et l’émergence du Sahel

Le Nigeria (3e), l’Afrique du Sud (4e), l’Éthiopie (5e), l’Angola (6e), la RDC (8e) et le Soudan (9e) complètent ce classement, illustrant la diversité des puissances militaires continentales. Un bouleversement de cette hiérarchie pourrait survenir dans les années à venir avec la montée en puissance militaire des pays du Sahel.

Les récentes prises de pouvoir par des juntes militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, accompagnées d’investissements croissants dans leurs forces armées et de nouvelles alliances stratégiques, avec en particulier la place croissante prise par la Russie, pourraient modifier significativement l’équilibre des forces dans la région.